Bioblitz nei Giardini Belfiore e sul Lago Superiore (escursioni a piedi e in barca)

Domenica 19 Maggio 2024 ore 09:00

In occasione del Bioblitz Lombardia 2024, Parco del Mincio organizza "Alla scoperta del meraviglioso mondo delle farfalle e delle libellule", esplorazioni gratuite a piedi e in barca con la guida di naturalisti e di esperti ambientali.

L'appuntamento è per domenica 19 maggio ai Giardini Belfiore, a Mantova, a partire dalle ore 9:00.

I partecipanti saranno accompagnati nella scoperta del meraviglioso mondo delle farfalle e delle libellule, con escursioni a piedi attraverso i Giardini Belfiore e in barca sul Lago Superiore.

A condurre le attività saranno la naturalista Lisa Reggiani, conoscitrice delle farfalle presenti nel Parco del Mincio, e le guide ambientali di Alkèmica che, a bordo di un'imbarcazione elettrica, aiuteranno a riconoscere le libellule che popolano l'ambiente lacustre. Saranno inoltre presenti le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio per le attività di accolgienza e informazione.

I partecipanti potranno inoltre condividere le osservazioni sulla piattaforma internazionale della biodiversità iNaturalist.

Le attività si svolgeranno su quattro turni: ore 9:00 (esaurito), 10:00 (esaurito), 11:00 (esaurito) e ore 15:00 (esaurito)

Ogni turno comprende attività di osservazione delle specie animali e vegetali in punti specifici di Giardini Belfiore, si prosegue quindi con l'escursione in barca per le osservazioni delle specie lacustri (imbarco nei pressi del ristorante "Che c'è c'è").

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria (posti limitati) > ATTENZIONE, POSTI ESAURITI!

è possibile prenotarsi scrivendo a eventi@parcodelmincio.it e indicando nome, cognome, turno prescelto e numero di partecipanti

e indicando nome, cognome, turno prescelto e numero di partecipanti puoi compilare la prenotazione online: clicca qui

Ritrovo: Giardini Belfiore, viale Luigi Martini, Mantova clicca sulla posizione (disponibilità di parcheggio libero)

L'iniziativa è realizzata con il contributo di Regione Lombardia.