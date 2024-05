Concerto inaugurale a Guidizzolo

Domenica 19 Maggio 2024 dalle 21:00 alle 23:00

Il Festival dei Colli Morenici edizione 2024 si articola in 12 concerti realizzati nel suggestivo territorio delle colline moreniche, tra la provincia di Mantova, Brescia e Verona.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e hanno l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la musica.

Il concerto di inaugurazione si terrà presso la sala MASeC di Guidizzolo domenica 19 maggio alle ore 21, e vedrà l'Orchestra dei Colli Morenici, composta per l'occasione da 45 elementi, esibirsi in un concerto che omaggia il compositore ceco Antonin Dvorak a 120 anni dalla sua morte.

In programma il capolavoro per eccellenza del compositore, la sinfonia n.9 in mi minore "Dal Nuovo Mondo", oltre alla Romanza op.11 in fa minore per violino solista e orchestra; a introduzione della serata sarà eseguita l'ouverture "Le Ebridi" del compositore tedesco Felix Mendelssohn.

Le prenotazioni possono essere effettuate:

compilando un google form al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu1BGpG2eZSxHrkpBWi9RPfCvUIfIYpBMSE7OAMRDYOtP5WQ/viewform

oppure inviando una mail a orchestradeicollimorenici@gmail.com

Il Festival si svolge con il sostegno del Parco del Mincio