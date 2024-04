Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Zaino in spalla andremo alla scoperta del Parco dei Monti Simbruini salendo sulla vetta del Tarino (1961m) assaporando lo spuntino del Sam!

Giovedì 25 Aprile 2024 dalle 10:30 alle 16:30

DOVE ANDREMO

Sulla vetta del Tarino è un itinerario particolarmente interessante sia dal punto di vista paesaggistico, che naturalistico. Con i suoi 1961 metri di altitudine e la sua cresta maestosa, questa montagna è tra le più amate dagli escursionisti; inoltre in vetta è possibile ammirare un panorama a 360° che parte dal Monte Tarinello (1846 metri) passando al pianoro di Campo Ceraso e Campo Staffi fino al Monte Viglio (2156 metri). Per quanto riguarda invece l'aspetto naturalistico, sono presenti ampie faggete e praterie dove le mandrie di cavalli e mucche pascolano liberi ma ancora più importante è la presenza di ungulati selvatici come il Cervo, il Capriolo e il Cinghiale, i quali, costituiscono una la fonte di alimentazione per il Lupo. Non solo, è segnalata anche la presenza dell'Orso Bruno Marsicano grazie al ritrovamento di peli ed escrementi all'interno dell'area del Parco.

COSA FAREMO

Dopo un breve briefing di conoscenza del gruppo e del territorio a 1750 metri presso Campo Staffi, ci incammineremo attraversando ampi boschi di faggio. In questo tratto la fitta vegetazione regalerà un atmosfera magica ed in alcuni tratti si potrà ammirare la vetta del Tarino. Dopodiché Inizieremo a salire fino ad arrivare in vetta, e qui assaporeremo il mitico "SPUNTINO AL SACCO", d'altra parte una merenda in compagnia immersi nella natura è quello che ci vuole . Terminato in banchetto, proseguiremo in direzione del pozzo della neve e da li scenderemo verso il confine regionale Lazio /Abruzzo per poi arrivare al Rifugio di Campo Ceraso 1561 metri. Infine, lasciato il Rifugio, risaliremo verso il punto finale oltrepassando meravigliosi faggi secolari ed arrivati presso Campo Staffi, termina l'evento.

DETTAGLI SULL'EVENTO "SULLA VETTA DEL TARINO"

Tipologia di escursione: Escursione

Difficoltà: E ( Escursione). Questo trekking è adatto ad escursionisti abituati al cammino

Distanza: 13 Km

Dislivello: 700 metri

Quota di partecipazione: 20 euro a persona (la quota comprende servizio guida e spuntino del Sam).

Le attività escursionistiche sono attività sportive adatte comunque ai soggetti che godono di sana e robusta costituzione fisica e voglia di stare in mezzo alla natura.

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

PER PARTECIPARE ALL'EVENTO è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE.

PARTECIPARE è FACILISSIMO!

Chiama il 334 8302603.

PUNTO DI RITROVO

Ci ritroviamo alle ore 10:00, nel punto di ritrovo che ti invierò tramite WhatsApp e dopo un caffettino , indossiamo lo zaino e si parte!

AGGIORNAMENTI

E' mia consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

ASSISTENZA

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare, Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.

COME VESTIRSI

Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), calzettoni da trekking (maggiore comfort e abrasione) pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante termica a manica lunga, softshell (anti-vento). (Consigliato abbigliamento a strati!).

COSA METTERE NELLO ZAINO: Acqua secondo necessità (in questo itinerario NON SONO PRESENTI fontanili o fonti quindi rifornirsi di acqua prima di partire) , barrette energetiche, frutta, macchinetta fotografica, pile, berretto in lana, cappellino con visiera, fazzoletti di carta, guanti, sacchetto per rifiuti, pranzo al sacco.

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.

