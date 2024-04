Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Zaino in spalla, durante l'Escursione dei Tre Confini attraverseremo ampie faggete e pianori carsici fino ad arrivare al confine!

Domenica 21 Aprile 2024 dalle 10:30 alle 15:30

L'escursione dei tre confini è una rilassante tour naturalistico tra boschi di faggio e pianori carsici del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Durante il percorso potremo osservare interessanti tracce lasciate dalla fauna selvatica, inoltre durante le soste briefing, verrà descritto l'ambiente, la flora e la fauna presente. Proseguendo il cammino, la maestosa faggeta carica di foglie secche nel sottobosco, grazie all'azione del vento, spolvererà il tappeto di foglie, le quali, con la luce del sole creano un "gioco di colori" unico. Usciti dal bosco e riscaldati dal pallido sole invernale, attraverseremo un piccolo pianoro per poi rientrare nuovamente nella pittoresca foresta di faggio e proseguire il cammino in direzione della via del Lupo. Prendiamo il sentiero che sale leggermente nella piccola valle per poi arrivare presso Tre Confini dove assaporeremo il mitico "spuntino al sacco", diventato un vero e proprio rito invernale da condividere insieme. Dopo la ricca merenda il cammino continua attraversando una prateria ristretta tra macchioni di faggio. Il sentiero, poi, inizia a scendere, fino ad arrivare alla stupenda piana di Campaegli dove è presente una delle più interessanti grotte dei Monti Simbruini, la grotta Stoccolma. Terminato il racconto della grotta, percorreremo l'ultimo tratto di questa stupenda giornata fino ad arrivare al punto finale.

DETTAGLI SULL'EVENTO "ESCURSIONE DEI TRE CONFINI"

Tipologia di escursione: Escursione

Difficoltà: E ( Escursione)

Distanza: 11 Km totale

Dislivello: 250 metri totale

Costo: 20 euro a persona (la quota comprende il servizio guida e spuntino al sacco).

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali. Le attività escursionistiche sono attività sportive adatte comunque ai soggetti che godono di sana e robusta costituzione fisica e voglia di stare in mezzo alla natura.

PUNTO DI RITROVO

Ore 10:00 presso il punto di incontro inviato dalla guida tramite WhatsApp -Telegram.

AGGIORNAMENTI

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

ASSISTENZA

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare, Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.

COME VESTIRSI

Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante a manica lunga, pile, softshell (anti-vento), guanti, berretto in lana. (Consigliato abbigliamento a strati!).

ALL'INTERNO DELLO ZAINO: Acqua secondo necessità (in questo itinerario NON SONO PRESENTI fontanili o fonti quindi rifornirsi di acqua prima di partire), barrette energetiche, frutta, macchinetta fotografica, cappellino con visiera, fazzoletti di carta, sacchetto per rifiuti, snack, frutta secca, barrette energetiche.

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.

