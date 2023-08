Aspettando Coesistenza Festival: dal 4 al 6 agosto 2023 nel cuore del Parco

(Pescasseroli, 01 Ago 23)

La vita degli esseri viventi è basata sulla cooperazione, da quella attuata dalle formiche a quella degli elefanti o dei lupi, fino alla nostra.

La coesistenza pare essere un "problema" comune ma anche una grande opportunità, da qualunque parte la si guardi.

Noi siamo l'unica specie vivente in grado di influenzare nel bene e nel male la vita di altre specie sulla terra, ed è per questo che siamo tenuti ad agire con responsabilità per proteggerle tutte, anche se non a volte può risultare complicato.

E' dalla collaborazione e cooperazione attiva tra i singoli cittadini e le Istituzioni che può nascere un modello di coesistenza con la Natura. Per fare questo però è necessario conoscere e farsi alcune domande importanti.

In fondo risolvere problemi più o meno grandi, anche attraverso compromessi, è parte del nostro vivere quotidiano. Il cambio di passo forse arriverà con la consapevolezza, che deve scattare in ognuno di noi, di essere parte di un "sistema ecologico" più grande, che lega indissolubilmente tutti gli esseri viventi attraverso connessioni e relazioni più o meno complesse che regolano la vita su questo meraviglioso ed unico pianeta.

Il festival vuole essere un momento di conoscenza e riflessione su questi temi che sempre di più, in futuro, saremo chiamati ad affrontare.

Ti aspettiamo per una tre giorni di escursioni, laboratori, spettacoli e convegni per parlare di selvatico e di umano, di coesistenze e di visioni nel cuore del Parco.

Scopri il programma completo a questo link:

https://issuu.com/home/published/https_export-download.canva.com_jieum_dafpeejieu

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per alcuni eventi è necessaria la prenotazione, per saperne di più visita: https://www.parcoabruzzo.it/eventi_dettaglio.php?id=3081