Da sabato 5 agosto a domenica 17 settembre torna la regolamentazione del flusso turistico sui sentieri C5 e B4, per la tutela dell'orso bruno marsicano!

(Pescasseroli, 03 Ago 23) Come tutti gli anni in estate arriva il numero chiuso su alcuni sentieri particolarmente delicati per la presenza dell'Orso bruno marsicano, così come avvenuto, una settimana fa, per il camoscio.

I sentieri interessati dal numero chiuso percorrono aree di particolare interesse ed importanza vitale per la conservazione dell'orso bruno marsicano ed è quindi fondamentale nel periodo estivo limitare e controllare la fruizione escursionistica.

La regolamentazione riguarda un tratto congiunto di 2 dei 153 sentieri ufficiali del Parco:

C5 eil B4 nel tratto fra il valico della Val Callano (incrocio R7) e Valle Carbonara (incrocio Q2).

L'accesso a questi sentieri, a partire dal 5 agosto, sarà consentito a massimo 10 persone al giorno, il giovedì, venerdì e sabato, esclusivamente prenotando un'escursione guidata con le guide qualificate incaricate dal Parco per l'espletamento di tale servizio.

Le guide sapranno accompagnarvi in sicurezza, svelandovi i segreti e le storie della Natura del Parco. Le escursioni sono a pagamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Arctos Guide

Largo Molinari, 8 - Pescasseroli (AQ)

Tel. 0863 399696 - 339 8395335 | info@arctosguide.it

Per ulteriori informazioni:

Infopoint Istituzionale del Parco – 0863/9113350

Centro Visite del Parco di Pescasseroli - 0863/9113221

Centro Visite del Lupo a Civitella Alfedena - 0864/890141



