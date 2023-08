Avvio delle procedure per la selezione di n. 1 Collaboratore Giuridico per le attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio CUP: C34J10000010001

(Pescasseroli, 09 Ago 23) È INDETTA

procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la selezione di n. 1 unità lavorativa a cui conferire apposito incarico di collaborazione professionale della durata di 24 mesi, con corrispettivo di € 60.000,00, (comprensivi di tutti gli oneri), per le attività giuridico-legali e amministrative di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Le domande dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 29.08.2023

