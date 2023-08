(Pescasseroli, 22 Ago 23) Anche per il 2023, i Parchi dell'Appennino (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale delle Maiella, Parco Regionale Sirente Velino, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano) organizzano il Concorso per la selezione dei migliori mieli prodotti nelle aree protette appenniniche.

Il Concorso si inserisce nell'ambito delle attività della "Direttiva ai Parchi Nazionali italiani e le aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità" al fine di contribuire alla tutela degli impollinatori.

L'apicoltura è considerata attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema, e dell'agricoltura in generale e finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche.

Le api e gli altri insetti impollinatori svolgono un ruolo determinante nel mantenere la ricchezza vegetale naturale presente all'interno delle aree protette.

Per questo i Parchi sono impegnati attivamente con iniziative e progetti di carattere scientifico ma anche divulgativo e promozionale del settore apistico e dei meravigliosi prodotti che le api ci donano.

Il concorso, unico nel suo genere in Italia, si rivolge agli apicoltori che raccolgono il miele prodotto nel corso dell'ultima annata apistica: il 2022 per i mieli di produzione autunno-invernale, il 2023 per gli altri, da arnie posizionate, anche temporaneamente, all'interno di uno dei Comuni ricadenti nelle aree protette.

I campioni di miele saranno valutati, nell'ambito della categoria dichiarata, attraverso le analisi più idonee a mettere in evidenza pregi e difetti del prodotto.

Il Concorso è riconosciuto dall'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele (DM n. 21547 del 28/05/1999)

Gli apicoltori interessati possono compilare la Scheda di partecipazione, reperibile anche sui siti ufficiali dei Parchi e dovrà pervenire, all'indirizzo dei rispettivi Enti di gestione, unitamente ai campioni di miele, entro la data del 29 settembre 2023.

Quest'anno la premiazione sarà ospitata dal Parco Regionale Sirente Velino intorno ai primi di novembre, successivamente le fasi di analisi dei campioni pervenuti.

www.parcomajella.it

www.gransassolagapark.it

www.parcosirentevelino.it

www.sibillini.net

www.parcoappennino.it

www.parcoforestecasentinesi.it

Scadenza 29/09/2023