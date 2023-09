Interventi di Tipologia III ‐ Servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile

(Pescasseroli, 18 Set 23) Programma "Parchi per il Clima" – Annualità 2021. Interventi di Tipologia III ‐ Servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile. Realizzazione di n. 12 stazioni di ricarica, con pensilina fotovoltaica, per veicoli ibridi e biciclette elettriche, aperte al pubblico, per favorire la mobilità sostenibile nell'Area Parco. Determina a contrarre. Pubblicazione di RDO

Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

CUP C21G21000010001 – CIG A001C14C89.

Amministrazione appaltante: Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Determina a contrarre n. 793 del 13 settembre 2023.

GARA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI PRESENTI SUL MEPA

(RdO n. 3734575 del 15 settembre 2023).