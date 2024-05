DA SOTTOPORRE AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTRICE/DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

(Pescasseroli, 09 Mag 24) L'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise deve provvedere alla individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il conferimento dell'incarico di Direttrice / Direttore del Parco ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni.

(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7/2024 del 23 aprile 2024, approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con provvedimento n. 84692 dell'8 maggio 2024)

Possono presentare la propria istanza di disponibilità esclusivamente i soggetti iscritti all'Albo degli idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore di Parco.

Si ricorda che l'Albo di cui sopra è composto:

a) dai soggetti che hanno superato la prova concorsuale di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10 agosto 1999;

b) dai direttori di Parco in carica alla data di entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 426;

c) dai soggetti iscritti nell'elenco degli idonei di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 14 aprile 1994;

d) dai soggetti inseriti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare U. prot. GAB/DEC‐2010‐00000 50 del 19 marzo 2010;

e) gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale, approvato e reso esecutivo con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM‐0003119 del 14 febbraio 2018.

Chiunque, trovandosi nelle condizioni di cui ai punti soprarichiamati e vi abbia interesse, può presentare apposita istanza di disponibilità ad assumere l'incarico di Direttrice/Direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise nella quale deve essere indicata la specificazione della appartenenza a una delle predette categorie.

L'istanza deve essere corredata da curriculum professionale aggiornato, il cui contenuto deve essere reso quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e da copia del documento di identità.

Alla candidata/ candidato viene richiesto di allegare un breve elaborato (max 3 cartelle ciascuna di 4200 caratteri spazi inclusi) nel quale esprimere le proprie valutazioni in merito agli argomenti di seguito indicati, anche con riferimento alla propria esperienza professionale, tenendo conto dei fini istituzionali e delle specificità di contesto del Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise.

Gli argomenti sono:

indirizzi strategico‐gestionali per la tutela e la valorizzazione dell'area protetta

interazioni con le comunità locali e ambiti di sviluppo socio‐economico

strumenti di gestione del personale e dei collaboratori

Tale elaborato costituisce un supporto informativo, unitamente al Curriculum Vitae, esplicativo dell'approccio strategico e metodologico al ruolo di Direttrice / Direttore.

La selezione sarà effettuata dal Consiglio Direttivo sulla base della valutazione del curriculum vitae fornito dal/la candidato/a, anche alla luce dell'elaborato presentato e di un colloquio a cui l'Ente sottoporrà i candidati.

Per l'individuazione della terna da sottoporre, ai sensi del citato art. 9 comma 11, della legge 394/91, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Consiglio Direttivo, nel corso di apposita seduta, procederà alla selezione dei candidati ammessi, individuando i primi dieci ed ex aequo con il punteggio più alto, determinato utilizzando i criteri sotto indicati per la valutazione del curriculum, da sottoporre a colloquio da parte del Consiglio Direttivo stesso.

Al termine dei colloqui, il Consiglio Direttivo calcolerà per ciascun candidato il punteggio conseguito, pari alla sommatoria del punteggio già attribuito alla valutazione del curriculum fornito e del punteggio assegnato in sede di valutazione del colloquio, secondo i criteri sotto indicati.

Nella terna saranno inseriti i candidati con punteggio più alto.

Di seguito i criteri e i relativi punteggi:

Valutazione del curriculum: punti 50/100.

Nell'attribuzione del punteggio il Consiglio Direttivo terrà conto in particolare dei seguenti aspetti:

a) esperienza in qualità di direttrice /direttore o funzionario apicale di un'area naturale protetta e/o di ente parco: punti 10;

b) formazione professionale di elevato profilo nel campo della gestione di ambienti naturali: punti 10;

c) elevata competenza tecnico‐amministrativa acquisita all'interno di una pubblica amministrazione o, comunque, al settore pubblico, con particolare riferimento alla materia ambientale e/o alla tutela e/o gestione di aree naturali protette: punti 10;

d) conoscenza dei sistemi qualità e dei sistemi di gestione ambientale: punti 10;

e) comprovata esperienza nel coordinamento di piani e programmi, nonché di processi di valutazione ambientale partecipata: punti 10.

Colloquio individuale: punti 50/100.

Il Consiglio Direttivo approfondirà, anche alla luce dell'elaborato presentato, la conoscenza del candidato/a con specifico riguardo ai seguenti aspetti che saranno tenuti in particolare considerazione nell'attribuzione del punteggio:

a) professionalità acquisita;

b) capacità attitudinali;

c) capacità di affrontare e risolvere le problematiche legate alla gestione di un'area protetta;

d) motivazione a ricoprire l'incarico.

Il colloquio avverrà nel corso di apposita seduta del Consiglio Direttivo nel giorno ora e luogo che saranno comunicati dall'Ente a ciascuno dei candidati ammessi al colloquio medesimo. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla candidatura.

L'istanza di che trattasi deve essere spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, e deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 7 giugno 2024, al seguente indirizzo: Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,

Viale Santa Lucia, 2 ‐ 67032 Pescasseroli (AQ).

Sulla busta, pena la esclusione dalla selezione, deve essere apposta la dicitura

"Avviso pubblico per la individuazione di una rosa di tre nominativi per il conferimento dell'incarico di Direttrice / Direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni."

Tra tutte le istanze pervenute sarà selezionata una rosa di tre nominativi che sarà sottoposta, ai sensi dell'articolo 9, comma 11 della sopracitata legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, all'esercizio ministeriale del potere di nomina.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Signor Renato Di Cola, Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Ente, cui gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni e nelle ore di ufficio, per ogni informazione ritenuta necessaria.

Nell'istanza la candidata/il candidato dovrà espressamente autorizzare l'Ente Parco al trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al presente Avviso.

L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, di sospendere o revocare la procedura stessa, nonché di non dar luogo alla selezione della rosa dei tre nominativi, alla luce di intervenute modifiche normative.

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Parco (www.parcoabruzzo.it) e sul sito www.parks.it.

Pescasseroli, 9 maggio 2024

Il Presidente

(Prof. Giovanni CANNATA)

Scadenza 07/06/2024