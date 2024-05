Chiusura temporanea del sentiero F10 per la tutela dell'orso bruno marsicano

(Pescasseroli, 25 Mag 24) Ieri 24 maggio è stata emessa l'ordinanza di chiusura del sentiero F10, che sale su in vetta al Monte Marsicano.

Prima di adottare un simile provvedimento il Parco ha aspettato poiché si riteneva che, dopo tanto parlare di disturbo e di responsabilità nei confronti dell'orso bruno marsicano, le cose sarebbero andate diversamente dagli anni passati.

Sfortunatamente, si è constatato un modus operandi molto simile a quello degli anni passati: cospicui gruppi di persone in appostamento praticamente ogni giorno, spesso accompagnate da Guide che dopo poche ore, o al massimo qualche giorno dopo, postano video - dove tra l'altro è possibile riconoscere il luogo abbastanza facilmente - di orsi che si incontrano nel periodo degli amori, uno dei più delicati in assoluto.

Dopo qualche giorno, sono pervenute anche testimonianze di chat tra frequentatori della zona, dove sono state passate informazioni puntuali degli orari e delle località in cui vedere gli orsi in accoppiamento (fuori dai sentieri autorizzati).

Molte persone, accompagnate e non, sono salite prima dell'alba, contravvenendo anche al regolamento sulla fruizione turistica (https://db.parks.it/news/allegati/PNALMnov61014-all1.pdf.)

Crediamo che vedere tanti video di orsi, come quelli postati in questi giorni e ripresi anche da diversi giornali, sia sicuramente molto emozionante. Non comprendiamo però, come, nel mentre infervora la gara a chi avvista orsi di più e meglio degli altri, nessuno si preoccupi del fastidio, delle interferenze e del disturbo che viene arrecato a questi splendidi e unici animali selvatici.

La chiusura del sentiero F10 resterà in vigore fino al 9 giugno, salvo esigenze di proroga per la migliore tutela degli orsi.