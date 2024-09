Censiti oltre quaranta chilometri di "vie murate" ed altri elementi del patrimonio culturale minore del Versante Molisane

(Pescasseroli, 18 Set 24) Quaranta chilometri di vie murate, 18 tholos, 30 recinti, 13 aie e 54 edicole votive: questo il risultato del censimento realizzato dall'Ente Parco sul territorio di Filignano, nell'ambito del progetto SNAI per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso dell'area Mainarde.

Il censimento ha interessato il cosiddetto "sistema delle vie murate", un antico reticolo di vie, caratterizzato da lunghissime cortine di muri in pietra a secco, al confine tra il Lazio e il Molise, ma concentrato soprattutto in quel territorio.



L'attenta attività di ricognizione eseguita ha restituito una fotografia accurata del territorio e dei suoi punti di interesse, rilevando addirittura elementi fino a questo momento inediti. La mappatura, realizzata su cartografia geo-riferita, oltre che un valido strumento di conoscenza e (ri)scoperta del territorio, rappresenterà un sistema informativo territoriale utile non solo per la programmazione di ulteriori interventi di tutela e di recupero, ma anche per la pianificazione delle infrastrutture di fruizione turistica dell'area, compresa la realizzazione di una cartografia escursionistica dedicata al sistema delle vie murate.



Proprio i futuri utilizzi e le implementazioni dei risultati della rilevazione compiuta sono stati oggetto di un incontro tecnico con il professionista incaricato del censimento, incontro che si è svolto presso la sede dell'Ente Parco lo scorso 29 agosto. All'incontro hanno partecipato, oltre al Direttore dell'Ente, il Servizio Giuridico, che ha la responsabilità di una serie di progetti di tutela attiva del territorio e del paesaggio, e il Servizio Tecnico, per gli aspetti di competenza.



Per approfondimenti sui progetti della SNAI-Mainarde, è possibile consultare l'apposita sezione del nostro sito ufficiale: https://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=354