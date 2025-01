Dopo il Servizio Civile Ambientale, torna anche il Servizio Civile Universale al PNALM!

(Pescasseroli, 08 Gen 25) Siamo estremamente felici di poter annunciare che, nell'ambito del programma di Servizio Civile Universale, sono stati approvati due nuovi progetti per il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Un'opportunità unica per poter trascorrere un entusiasmante anno nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, lavorando per la conservazione della natura e lo sviluppo del territorio.

Per il progetto Convivere nelle Terre degli Orsi - che vedrà i ragazzi e le ragazze selezionate mettersi al lavoro per favorire la coesistenza tra orsi ed esseri umani nei Comuni del Parco coinvolti dal progetto europeo sulle Comunità a Misura d'Orso, il LIFE Bear Smart Corridors - i posti a disposizione da operatore volontario sono:

Centro Natura, Pescasseroli, codice sede 147516, n°4 volontari.

Per il progetto Un impegno per il futuro - che permetterà a coloro che verranno selezionati di immergersi nelle diverse attività di accoglienza turistica, educazione ambientale, conservazione e monitoraggio della natura, in cui il Parco è quotidianamente impegnato - i posti a disposizione da operatore volontario sono 13, così suddivisi:

Centro Servizi, Villetta Barrea, codice sede 147522, n° 1 volontario;

Servizio Scientifico, Pescasseroli, codice sede 147517, n° 2 volontari;

Biblioteca, Pescasseroli, codice sede 147519, n° 2;

Centro Lupo, Civitella Alfedena, codice sede 147520, n° 2;

Centro Natura, Pescasseroli, codice sede 147516, n° 6 (GMO: 2)

Se hai fra i 18 e 28 anni (max 28 anni e 364 giorni), puoi partecipare alla selezione presentando la domanda, entro e non oltre le ore 14.00 di martedì 18 febbraio 2025.

Modalità di presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL). L'accesso alla piattaforma è possibile solo attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Per avere ulteriori info sul progetto è possibile rivolgersi al personale del Centro Natura:

Email: paola.fallucchi@parcoabruzzo.it | Telefono: 0863/9113221

Per maggiori info sulle modalità di partecipazione visita il sito del CSV Abruzzo: https://www.csvabruzzo.it/abruzzo/servizio-civile/bando-di-servizio-civile-universale-2024-i-progetti-del-csv-abruzzo/

Scadenza 18/02/2025