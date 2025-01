Una giornata per fare sistema e per confrontarsi

(Pescasseroli, 17 Gen 25) Si sono incontrati ieri, a Pescasseroli presso il Centro Natura del Parco, i Direttori dei Parchi nazionali e i Comandanti dei Reparti Carabinieri Parco. Una giornata di fondamentale importanza, dedicata al confronto sulle criticità esistenti e sulle buone pratiche messe in essere nelle Aree Protette del nostro Paese, utile a rafforzare le sinergie tra i Parchi e i Reparti Parco deputati alla loro sorveglianza.

Una giornata che si è svolta a poco meno di un mese dagli Stati Generali delle Aree Protette Italiane, dando seguito dunque al lavoro di confronto tra Parchi, nell'ottica del miglioramento e della collaborazione fra Enti e Istituzioni.

Il meeting è stato aperto dal saluto del Presidente del PNALM, Giovanni Cannata, seguito dal Presidente della Comunità del Parco Antonio Di Santo e da quello del Gen. D. Nazario Palmieri. A seguire ci sono stati gli interventi del Direttore del PNALM, Luciano Sammarone, del Tenente Colonnello Marco Panella, Capo Ufficio Parchi Carabinieri Forestali e di Andrea Gennai, Direttore PN Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, componente della consulta dei Direttori.

In seguito, si è svolta un'interessante discussione, moderata dal Direttore dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno, Tonino Miccio, in nel ruolo di Presidente della Consula dei direttori di Federparchi, che ha visto gli interventi dei Comandanti dei Reparti Carabinieri Parco e dei Direttori dei Parchi Nazionali, conclusasi con la riflessione del Gen. D. Nazario Palmieri, vice Comandante dell'Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, che ha enfatizzato l'importanza di questo appuntamento, il primo in assoluto, e l'importante prospettiva di collaborazione.