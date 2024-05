Un tour in e-bike Pescasseroli al Santuario del Monte Tranquillo attraverso gli altopiani e le belle faggete di Macchiarvana e Camporotondo

Mercoledì 29 Maggio 2024

Un magnifico itinerario su un terreno ideale per le e-bike e mountain-bike. Dal centro abitato di Pescasseroli attraverseremo le belle faggete patrimonio UNESCO del Parco Nazionale d'Abruzzo e gli ampi altopiani di Macchiarvana e Camporotondo sino a raggiungere il Santuario del Monte Tranquillo. Attraverso piccole pause avremo modo di imparare ad ascoltare i suoni di un bosco, di respirarne i profumi, di osservare la luce e le sfumature dei colori che lo caratterizzano.

Con le e-bike le salite diventano un momento di godimento e il paesaggio che ci circonda non passa in secondo piano. La fatica diminuisce e si alza la soglia dell'attenzione sui luoghi attraversati.





☎️ (+39) 339.8395335

✉️ info@wildlifeadventures.it

👉 https://www.wildlifeadventures.it/tour/ebike-pescasseroli-monte-tranquillo/





🗓️ PROGRAMMA

Appuntamento presso la nostra sede di Largo Molinari a Pescasseroli. Incontro con la guida, presentazione del programma e consegna delle attrezzature. Il percorso si snoda dal centro abitato e conduce all'interno dei Boschi della Difesa. Nell'arco della giornata attraverseremo ambienti diversi e affascinanti sino a raggiungere la quota 1597 m del Santuario di Monte Tranquillo posto in una posizione suggestiva e dominante sulla conca di Pescasseroli. In rapida discesa avremo modo di aggirare i pianori di Camporotondo e Macchiarvana su un terreno ideale per l'attività in mountain-bike. Il rientro a valle è garantito da un percorso ad anello che ci permetterà di raggiungere il centro abitato in serata e di attraversare il centro storico di Pescasseroli per un gustoso aperitivo serale. (Sentieri C1 PNALM)





LUNGHEZZA 30 km

DISLIVELLO 500 m

TERRENO Asfalto 20% – Sterrato 80%

DIFFICOLTÀ (MC) Cicloescursionisti di media capacità tecnica

Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole







💳 COSTI

€ 40 / per adulto





Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio e-bike

Noleggio casco e-bike

Polizza RC professionale





Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Aperitivo con prodotti locali

Assicurazione infortuni personale





🚲 E-BIKE

I gruppi sono ridotti a un massimo di 8 partecipanti assieme al nostro tour-leader. Per offrirvi il meglio abbiamo selezionato le Fathom E+ di Giant Bicycles. Un telaio leggero in alluminio e una struttura adatta ai trail aiutano a sperimentare la corsa su strada come mai prima d'ora. La tecnologia del motore SyncDrive Sports offre un potenza fluida e istantanea che permette di divertirsi su tutti i tipi di terreno.

Ovviamente sei libero di organizzarsi diversamente se lo desideri, utilizzando la tua e-bike e partecipando alle attività guidate con una quota ridotta. Devi solo comunicarcelo al momento dell'iscrizione.





🎒 COSA PORTARE

E' consigliabile un abbigliamento sportivo e a strati per avere la possibilità alleggerirsi durante la giornata e l'utilizzo di un pantaloncino con il fondello.





👕 ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da mtb (18+ litri)

Coprizaino impermeabile

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone con fondello

Scarpe da ginnastica

Occhiali da sole

Crema protezione solare

Borraccia o thermos





🗓 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.





Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

