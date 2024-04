La via delle sorgenti

Domenica 7 Aprile 2024 dalle 09:30 alle 13:00

Nella valle delle piccole fonti, dove per anni e anni l'acqua ha modellato il paesaggio, scavando il terreno, è possibile oggi riconoscere lo scorrere del tempo quello della natura e quello degli uomini. Foreste vetuste, radure custodite da enormi faggi, massi erratici e balzi d'acqua con i muretti a secco, le vecchie mulattiere, l'antico tratturo Pescasseroli-Candela raccontano di un rapporto intimo tra l'ambiente naturale e le attività dell'uomo. La Serra delle Gravare che chiude l'orizzonte della valle, delimita lo spazio occupato dal grande ghiacciaio che ha originato il vasto fondovalle dove già i cacciatori del paleolitico lo frequentavano per le cacce estive e dove monaci, pastori, boscaioli e mulattieri negli anni hanno continuato a far vivere la valle fin ad oggi quale meta di tanti turisti attirati dai giochi d'acqua del torrente e delle sorgenti.

Dati tecnici

Difficoltá T – Facile

Lunghezza Km 6

Dislivello 50 metri

Durata 3 h 30' rientro previsto indicativamente per le 13:00

Sentiero F2- SN PNALM

COSTO: 15,00€ ADULTI – 10,00€ BAMBINI FINO AI 13 ANNI

PRANZO: Al sacco a vostro carico - possibilità di prenotare il pranzo al sacco presso il nostro Bar Ristoro al costo di 10,00€ (acqua 500ml, panino, frutta e dolce artigianale)

ATTREZZATURA NECESSARIA: scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento impermeabile, zaino, acqua.

RITROVO: Alle ore 09:15 in Val Fondillo, presso l'Info Point – SS83 Marsicana km52.

PROGRAMMA: Dal parcheggio della Val Fondillo, dopo una breve sosta al punto ristoro se necessario, inizieremo a percorrere il sentiero principale che dalla ex-segheria di Opi si inoltra nella valle. L'edificio costruito nei primi anni del 1900 è stato funzionante fino agli anni '60, ha rappresentato una piccola, ma importante attività industriale legata alla lavorazione del legno che veniva tagliato in alto nei boschi e poi portato a valle dai muli. Il sentiero prosegue lungo la sinistra orografica del torrente attraversando importanti zone a vegetazione ripariale dominata da grossi salici bianchi ricoperti da corone di vischio e piccole zone umide caratterizzate dalla presenza di menta selvatica che profuma l'aria circostante. Proseguendo si incontra una tipica siepe delle campagne appenniniche con arbusti differenti che garantiscono la fioritura per tutte le stagioni utili agli insetti. Proseguendo si arriva all'ampio prato della sorgente Padura dalla quale si origina una torbiera molto grande. Continuando il cammino si supera la Grotta Fondillo e si prosegue fino al ponte sospeso, Attraversandolo si entra nel bosco dove grandi esemplari di faggio danno ombra e refrigerio soprattutto in estate. Proseguendo sul sentiero arriviamo alla sorg. Tornareccia un insieme di piccole cascatelle tra le radici dei faggi dove è possibile bere acqua fresca stando attenti ai massi molto scivolosi ricoperti da muschi. Il rientro si effettua sullo stesso percorso dell'andata.

ATTENZIONE: Questa escursione è adatta a tutti, anche a famiglie.

☎️ +39 3347004555

✉️ valfondillo.opi@fsnc.it