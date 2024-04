Terra di confine e di camosci

Sabato 27 Aprile 2024 dalle 08:00 alle 16:00

Monte Meta è una delle cime più alte del Parco al confine fra Abruzzo, Lazio e Molise. Regno del camoscio appenninico che qui vive sulle ripide pareti rocciose. Usciti dalla foresta il paesaggio si trasforma, ampi pianori conducono al Passo dei Monaci e poi sulla vetta, dove lo sguardo non ha confini.

📄 PROGRAMMA

Appuntamento ore 8.00 presso l'Ufficio Turistico di Barrea oppure alle 8.15 ad Alfedena. Incontro con la guida e spostamento di 30 minuti con le proprie auto fino al Pianoro le Forme nel Comune di Alfedena.

Il sentiero inizia all'interno di una grande faggeta e risalendo la valle si raggiunge il limite del bosco. Da qui lo scenario cambia, il profilo inconfondibile del Gendarme e del Monte Meta appare maestoso e tra vecchi stazzi di pastori e pascoli di alta quota il sentiero prosegue in questa valle modellata da antichi ghiacciai fino a raggiungere il Passo dei Monaci, crocevia tra Abruzzo, Lazio e Molise percorso fin dai tempi più remoti da pellegrini, commercianti e briganti.

Questo territorio così particolare è il regno di un branco storico di Camoscio appenninico, che fra balzi, rupi e ripide praterie fa l'acrobata, brucando l'erba o riposando comodamente su pareti a strapiombo.

Dal Passo dei Monaci un'ultima salita conduce alla vetta. Da qui il panorama toglie il fiato, lo sguardo può spaziare sulle principali catene montuose dell'Appennino Centrale e nelle giornate particolarmente terse, anche fino al mare. Pranzo in quota e discesa attraverso un altopiano caratterizzato da piccole valli e colline, modellate dal peso di antichi ghiacciai e dalla forza delle acque generate dal loro scioglimento.

Salutato il vecchio fortino, presidio contro i briganti di un tempo, si scende nella faggeta fino a raggiungere le macchine per chiudere l'anello.

🥾 COSA PORTARE

L'escursione prevede una buona attività fisica ed è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di alleggerirsi durante il percorso.

Zaino da montagna

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Crema protezione solare

Acqua (almeno 1.5 l)

Pranzo al sacco

DURATA

08.00 - 16.00

LUNGHEZZA

12 km

LUOGO

Alfedena (AQ)

DISLIVELLO

830 mt

DIFFICOLTÀ

(EE) Escursionisti Esperti

GRUPPO

Max 15 persone

💶 PREZZO: 20€

(sconti per famiglie e ragazzi sotto i 14 anni)

✔ COSA È INCLUSO

Guida e organizzazione

Assicurazione professionale

❌ COSA È ESCLUSO

Trasporti e trasferimenti

Pranzo al sacco

Spese personali

🏔 LIVELLO ESCURSIONE

L'escursione è impegnativa ma non presenta difficoltà tecniche. E' necessaria una buona preparazione fisica per il dislivello da affrontare. Vera escursione in montagna. È consigliabile vestirsi a strati.

❗ AVVERTENZE

In caso di meteo avverso l'escursione potrà subire delle modifiche o essere annullata. I partecipanti saranno informati per tempo.

SENTIERI: M1, L1

PER INFO E PRENOTAZIONI

☎️ 3396676274 (Stefano)

☎️ 333/5867105 (Marco)

✉️ info@vallisregia.com

👉 Monte Meta, Terra di Confine e di Camosci - Escursioni guidate nel Parco Nazionale d'Abruzzo (vallisregia.com)

👉 www.vallisregia.com