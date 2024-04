Trascorreremo una giornata di trekking nella meravigliosa Valle del Giovenco, con un trekking someggiato in compagnia degli Asini, che porteranno cibo e vini tipici abruzzesi .

Mercoledì 1 Maggio 2024 dalle 10:00 alle 15:00

Gli asini sono animali dal fascino particolare, che hanno fatto parte della vita degli uomini fin dall'antichità. Grazie alla loro forza, alla resistenza e alla versatilità, questi animali sono stati utilizzati per secoli come mezzi di trasporto per le merci e i materiali pesanti. Ma gli asini non sono solo animali da lavoro: la loro natura dolce e affettuosa li rende perfetti compagni per grandi e piccini. Coccolarli e accudirli è un'esperienza che consente di scoprire la loro personalità e il loro carattere unico. Inoltre, sono animali molto intelligenti e sensibili, capaci di stabilire un forte legame con gli esseri umani.

Gli Asini saranno equipaggiati con basti realizzati dai bastai del Molise e cesti tipici intrecciati dagli artigiani della valle del Comino. In latino "bastum" è un termine che deriva dal greco "bastazo", che significa "porto sopra, trasporto". Infatti il basto era uno strumento di lavoro dei vaticali (termine derivato da viaticaro, cioè uomo della via ma anche conduttore di muli, di asini), degli agricoltori, una sella robusta destinata ad animali da soma per il trasporto. Inoltre nella stessa categoria si connota quella che in dialetto è chiamata "varda", termine derivante dall'arabo varda'a o dal medioevale "bardatura", ma anche "'mmoste". Ragion per cui l'artigiano che lo produceva era il " bastaio" e costruire la varda è detto "vardare" o "mmastare.

Con questo trekking, avrai l'opportunità di conoscere questi fantastici animali ed interagire con loro delle meravigliose vallate del Parco Nazionale d'Abruzzo, immergendoti in una natura selvaggia e incontaminata nell'Alta Valle del Giovenco e nelle Alte Terre Marsicane.

Il percorso attraversa borghi medievali come Bisegna e San Sebastiano dei Marsi, entrambi con origini pre-romane. Quest'avventura ti condurrà tra natura e cultura in una zona abitata dall'Orso Bruno Marsicano e dal Lupo Appenninico.

Durante il percorso, non mancheranno i racconti sugli asini, storie sulla lavorazione della lana per le coperte abruzzesi realizzate dalle donne delle montagne e narrazioni sull'Abruzzo montano, il Molise e la Val di Comino. Gli asinelli saranno i fedeli portatori dei nostri bagagli, consentendoci di camminare leggeri e immergerci appieno nella bellezza della natura circostante.

La cucina abruzzese è famosa per la sua semplicità e autenticità, basata sulla qualità degli ingredienti, su sapori decisi e sulla passione nella preparazione dei piatti. Con questo aperitivo, avrete l'opportunità di gustare le specialità della tradizione culinaria locale.

ORARI: 10:00 - 15:00

DIFFICOLTA': Facile

DISLIVELLO: 150 m a/r

