Trekking sulle tracce dei lupi con osservazione faunistica

Sabato 20 Aprile 2024

Il tempo del lupo è un'antica espressione che si riferisce al periodo di transizione tra il tramonto e la notte e tra la notte e l'alba, quando il cielo assume una tonalità blu scuro e il mondo sembra essere avvolto da un'atmosfera misteriosa e silenziosa. Questo momento è stato spesso associato all'arrivo dei lupi, che escono dal loro rifugio per cacciare e cercare cibo. L'inverno, la primavera e la tarda estate sono ottimi periodi dell'anno per conoscere e tentare di avvistare i lupi, affascinanti ed elusivi predatori. D'inverno il branco è riunito per passare al meglio la difficile stagione ed è più facile trovare tracce e segni di presenza sul terreno innevato, la nascita dei cuccioli degli erbivori in primavera e la vulnerabilità dei cervi in amore nel periodo della tarda estate migliorano le possibilità di caccia e dunque la probabilità di avvistarli. Antiche leggende narrano che i sentieri dell'uomo ricalchino quelli dei lupi: certo è che spessissimo vediamo le loro impronte sui nostri percorsi. Cammineremo su questi sentieri e nelle ore più favorevoli del crepuscolo matutino e tenteremo l'avvistamento con una sessione di osservazione naturalistica nel loro ambiente naturale tra le montagne, con l'aiuto del binocolo e dell'attrezzatura professionale della guida.

LA TUA ESPERIENZA

Sperimenta una vera sessione di osservazione naturalistica dedicata al lupo, con l'aiuto del binocolo e dell'attrezzatura professionale della guida.

Segui le spiegazioni e i racconti della guida e impara a conoscere il lupo e l'ambiente in cui vive.

Vivi l'emozione della salita in notturna fino al luogo di osservazione.

Immergiti nella quiete del "tempo del lupo" mentre la luce dell'alba rischiara le montagne

📞349 3938773 (Jessica D'Andrea)

📧info@jdtrek.com

📆prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM tratto di F10)

IMPEGNO: L'impegno fisico richiesto è medio. ​L'impegno fisico richiesto è medio. Il percorso non presenta difficoltà tecniche, si sviluppa su fondo ghiaioso ed erboso con un tratto di bosco, con salita e discesa di media pendenza. L'impegno fisico richiesto è medio. Classificazione E

DISLIVELLO: 350 mt (da quota 1050 mt a quota 1400 mt)

LUNGHEZZA: 4 km di sviluppo totale (andata e ritorno)

PARTENZA: un'ora prima dell'alba

DURATA: 5 ore compresa sosta di osservazione

COSA INDOSSARE:

scarponi da trekking

maglietta leggera adatta alla stagione

pantaloni lunghi comodi

COSA PORTARE:

uno zaino personale sufficiente a contenere ciò che non si indossa e non si usa (25/30 lt)

maglietta di ricambio (per essere asciutti durante la sosta di osservazione dopo aver sudato camminando in salita)

giacca calda e antivento

cappello caldo e guanti

borraccia con aqcua (1lt)

cibo

fotocamera

bastoncini da trekking

NON ADATTO A

a bambini sotto i 12 anni

persone con diffcoltà motorie

persone con problemi cardiaci

​persone con obesità

​donne incinte

GRUPPO: MIN 2 - MAX 10

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può essere rimandato, annullato o subire variazioni di itinerario anche in corso di svolgimento

APPUNTAMENTO: al PONTE FORCONE AQ nsulla SS83 Marsicana. Partenza a piedi dal luogo dell'appuntamento. APRI IN GOOGLE MAPS >>

COSTO: 25,00 € a persona. Pagamento il giorno dell'escursione in contanti o carta se presente copertura Internet

COSA E' INCLUSO

guida per il gruppo

binocolo per ognuno

torcia frontale per ognuno

attrezzatura telescopica condivisa

📞349 3938773 (Jessica D'Andrea)

📧info@jdtrek.com

📆prenotazioni online >>

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).

Seguici su Instagram @jdtrek_ e Facebook JD Trek