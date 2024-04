Un’ escursione nel magico bosco di faggio dove è stato girato il film “La Volpe e la bambina”, un luogo dove gli alberi raggiungono età centenarie, forme contorte e fantasiose.

Mercoledì 1 Maggio 2024 dalle 09:00 alle 13:00

Una piacevole passeggiata fra antichi tratturi e secolari faggete, il luogo ideale per conoscere i "protagonisti " del Parco, il Lupo appenninico ( Canis lupus italicus ) e tanti altri " amici " che popolano il bosco di faggio come la Volpe rossa ed il più raro Picchio Dalmantino o Dorsobianco, che predilige gli ambienti integri e secolari come il bosco della Difesa o la sempre più misteriosa e rara Rosalia alpina un coleottero dalle lunghe antenne, di colore azzurro cenere con scure macchie vellutate, che si nutre del legno di alberi secolari, nei quali si mimetizza facilmente. I Boschi della Difesa, ancora oggi chiamati la" Defensa " dagli abitanti del luogo per la sua particolare forma dei faggi, a Candelabro, l'antica tecnica di "capitozzatura" che veniva utilizzata dai boscaioli locali per tagliare questi splendidi faggi.

PROGRAMMA

Questa escursione parte direttamente a piedi da Pescasseroli, non è un avvicinamento al sentiero con auto propria. Dopo una breve salita che ci condurrà sulla sommità di un colle dal quale si gode di un ampio panorama sulla valle di Pescasseroli, proseguiremo lungo il sentiero addentrandoci nel bosco secolare. Dopo circa 20 minuti di cammino si incontra uno degli alberi più vecchi che ha circa 500 anni d'età, ma non è l'unico, da questo punto in poi siamo nel fitto del bosco secolare. Dopo aver attraversato varie radure che si alternano al bosco ed essere giunti ai piedi del Picco la Rocca, faremo ritorno lungo il sentiero della Difesa che ci ricondurrà a Pescasseroli.

DIFFICOLTA': FACILE Dislivello in salita e in discesa: circa 200 m. Tempo di percorrenza: circa 3 ore. Distranza: circa 6 km.

COSTO: € 10 a persona. € 6 per i bimbi da 7 a 10 anni. Gratis per i più piccoli.

RITROVO: Presso Ecotur, Via Piave 9 , 67032 Pescasseroli (AQ) alle 9.00

EQUIPAGGIAMENTO: Scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, cappello da sole, borraccia, zaino, occhiali per il sole e crema di protezione solare, merenda, pile, zaino.

SENTIERI: C1-C2

INFO E PRENOTAZIONI: www.ecotur.org informazioni@ecotur.org Tel 0863/912760 Cell. 3773579475