La Via dei Pastori Transumanti

Domenica 28 Aprile 2024 dalle 09:15 alle 13:30

La valle ricoperta di foreste e attraversata da rivoli d'acqua, racconta la storia della transumanza, attività umana che ha modellato il paesaggio e la cultura delle popolazioni locali favorendo scambi e aprendo nuove strade di convivenza. Il cammino dei pastori e delle greggi impresso sul terreno e nei muretti a secco, rivive ancora oggi attraverso nuove transumanze.

Dati tecnici

Difficoltá E - Medio/Facile

Lunghezza Km 7

Dislivello 300 metri

Durata 4h rientro previsto indicativamente per le 13:30

Sentiero F2- TR PNALM

COSTO: 15,00€ ADULTI – 10,00€ BAMBINI FINO AI 13 ANNI

PRANZO: Al sacco a vostro carico - possibilità di prenotare il pranzo al sacco presso il nostro Bar Ristoro al costo di 10,00€ (acqua 500ml, panino, frutta e dolce artigianale)

ATTREZZATURA NECESSARIA: scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento impermeabile, zaino, acqua.

RITROVO: Alle ore 09:15 in Val Fondillo, presso l'Info Point – SS83 Marsicana km52.

PROGRAMMA: Dal parcheggio della Val Fondillo, dopo una breve sosta al punto ristoro se necessario, inizieremo a percorrere il sentiero principale che dalla ex-segheria di Opi si inoltra nella valle. L'edificio costruito nei primi anni del 1900 è stato funzionanti fino agli anni '60, ha rappresentato una piccola, ma importante attività industriale legata alla lavorazione del legno che veniva tagliato in alto nei boschi e poi portato a valle dai muli. Il sentiero prosegue lungo la sinistra orografica del torrente attraversando importanti zone a vegetazione ripariale dominata da grossi salici bianchi ricoperti da corone di vischio e piccole zone umide caratterizzate dalla presenza di menta selvatica che profuma l'aria circostante. Proseguendo si incontra una tipica siepe delle campagne appenniniche con arbusti differenti che garantiscono la fioritura per tutte le stagioni utili agli insetti.

Sulla destra i muretti a secco si inoltrano all'interno del bosco misto e poi della faggeta, regalando in più punti ampi panorami sul caratteristico borgo di Opi set del film Un mondo a parte di Riccardo Milani, e su ampie radure un tempo invase da migliaia di pecore che oggi vengono pian piano ricoperte dalla vegetazione. Un ampio sguardo sulla piana di Opi dalla collina e poi si riprende il sentiero fino a tornare al punto di partenza.

ATTENZIONE: Questa escursione è adatta a tutti, anche a famiglie.

☎️ +39 3347004555

✉️ valfondillo.opi@fsnc.it