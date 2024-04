Escursione e pic-nic del 1 Maggio allo stazzo

Mercoledì 1 Maggio 2024 dalle 10:30 alle 16:00

Durante questa escursione scopriremo una valle nascosta e generalmente poco frequentata racchiusa fra val Fondillo e forca d'Acero, la valle fredda di Opi. Per raggiungerla percorreremo il tracciato originale dell'antico tratturo Pescasseroli-Candela, come un pastore e raggiungeremo uno stazzo pastorale oggi riconvertito in rifugio che verrà aperto per l'occasione; qui troveremo ad accoglierci una degustazione di prodotti tipici: salame, pecorino, vino e prodotti da forno. Una giornata da non perdere.

Dati tecnici

Difficoltá T/E - Medio/bassa

Lunghezza Km 8

Dislivello 250 metri

Durata 3h rientro previsto indicativamente per le 16:00

Sentiero F2- F4 PNALM

COSTO: 30,00€ ADULTI – 25,00€ BAMBINI FINO AI 13 ANNI

PRANZO: Compreso, a base di prodotti tipici locali

ATTREZZATURA NECESSARIA: scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento impermeabile, zaino, acqua.

RITROVO: Alle ore 10:15 in Val Fondillo, presso l'Info Point – SS83 Marsicana km52.

PROGRAMMA: Ritrovo ore 10:15 presso info point di Val Fondillo, cammineremo inizialmente in piano nella splendida cornice di val Fondillo, dopo circa 500 metri inizia una leggera salita: stiamo percorrendo il tratturo Pescasseroli-Candela, fra faggi e muretti a secco.

Dopo circa un'ora di leggera salita siamo arrivati nella valle Fredda e manca ormai poco per raggiungere il nostro stazzo: i panorami sulla catena di monte san Nicola tolgono il fiato; Giungeremo allo stazzo intorno alle ore 12:30 e qui ci si potrà rilassare degustando i prodotti tipici del luogo; se la giornata sarà mite e soleggiata consigliamo di portare un telo (opzionale).

Terminato il nostro pic-nic ci incammineremo di nuovo, stavolta in leggera discesa fino a tornare presso la val Fondillo, dove ci si può fermare presso un bar ristoro per un caffè prima di ripartire. Questa escursione non presenta difficoltà tecniche o tratti esposti, è adatta anche a chi soffre di vertigini; è necessario, comunque, un minimo di allenamento per affrontare km e dislivello indicati in descrizione; è adatta ai bambini solo se abituati a camminare.

ATTENZIONE: Questa escursione è adatta a tutti, anche a famiglie.

☎️ +39 3347004555

✉️ valfondillo.opi@fsnc.it