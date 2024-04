Fra acque e magia in una delle Valli più suggestive del Parco

Sabato 20 Aprile 2024 dalle 09:30 alle 15:30

Una piacevole escursione alla scoperta della val Fondillo, nel cuore del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove la natura è protetta da oltre 100 anni e preservata da sempre dall'orografia di queste montagne selvagge.

Risaliremo il torrente Fondillo fra scorci magici, sorgenti e suggestioni che caratterizzano questi luoghi; giungeremo alla grotta delle Fate, una piccola cavità carsica con una suggestiva sorgente naturale.

A pranzo ci rilasseremo presso l'area pic-nic dello stazzo acqua Sfranatara per poi fare rientro nel pomeriggio

Dati tecnici

Difficoltá T/E - Medio/bassa

Lunghezza Km 13

Dislivello 300 metri

Durata 5h rientro previsto indicativamente per le 15:30

Sentiero F2 PNALM

COSTO: 15,00€ ADULTI – 10,00€ BAMBINI FINO AI 13 ANNI

PRANZO: Al sacco a vostro carico – possibilità di prenotare il pranzo al sacco presso il nostro Bar Ristoro al costo di 10,00€ (acqua 500ml, panino, frutta e dolce artigianale)

ATTREZZATURA NECESSARIA: scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento impermeabile, zaino, acqua.

RITROVO: Alle ore 09:15 in Val Fondillo, presso l'Info Point – SS83 Marsicana km52.

PROGRAMMA: Ritrovo ore 9:15 e partenza alle ore 9:30 dall'info point di Val Fondillo

Risaliremo la val Fondillo ed il suo torrente seguendo strade sterrate e semplici sentieri ben battuti;

giungeremo alla Grotta delle Fate poco dopo le ore 12:00, qui è presente l'unico tratto escursionistico, la discesa alla grotta che pur non avendo nessuna difficoltà tecnica richiede un minimo di attenzione (Soprattutto in caso di neve) ed il guado del ruscello in due punti; intorno alle ore 13:30 circa saremo di nuovo presso l'incantevole area pic nic dell'acqua Sfranatara, dove è presente una fonte di ottima acqua potabile e dei tavoli per potersi fermare comodamente per consumare il pranzo al sacco.

Alle 14 circa riprenderemo il cammino per rientrare a valle entro le ore 15:30 circa.

ATTENZIONE: Questa escursione è adatta a tutti, anche a famiglie.

☎️ +39 3347004555

✉️ valfondillo.opi@fsnc.it