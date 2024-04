Faggete, creste e valli selvagge fra Abruzzo e Lazio

Sabato 27 Aprile 2024 dalle 09:30 alle 17:00

Durante questa escursione attraverseremo le affascinanti e selvagge faggete della Val Fondillo e della valle Fredda.

Con una salita lunga ma graduale conquisteremo i valichi di alta quota fra Abruzzo e Lazio, un luogo di confine

dalla vista mozzafiato, oggi popolato anche dal Camoscio appenninico e da tutta la fauna caratteristica del parco

nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che con un po' di fortuna e passi discreti sará possibile avvistare.

Al termine di questa lunga e piacevole escursione ci fermeremo per chi volesse per un terzo tempo e un po' di

relax sui prati della val Fondillo

DATI TECNICI

Difficoltá: E ; medio-impegnativa

Lunghezza: Km 16

Dislivello: 800 metri

Durata: 7 ore (escluse le soste)

Sentiero F4- F6- F5 - F2 PNALM

COSTO: 20,00€ Adulti



PRANZO: Al sacco a vostro carico - possibilità di prenotare il pranzo al sacco presso il nostro Bar Ristoro al costo di 10,00€

( acqua 500ml , panino, frutta e dolce artigianale)

ATTREZZATURA NECESSARIA:

scarponcini da trekking con suola antiscivolo ben scolpita, bastoncini da trekking, binocolo consigliato, abbigliamento tecnico

adeguato alla stagione, giacca a vento impermeabile, cappello, guanti, zaino, acqua (almeno 1,5 lt), pranzo al sacco e snack.

RITROVO: Alle ore 8:15 in Val Fondillo, presso l'Info Point – SS83 Marsicana km52.

ATTENZIONE: Il programma potrà subire variazioni in caso di maltempo.

PROGRAMMA:



Ritrovo alle 8:15 presso l'info point della val Fondillo, partenza ore 8:30, breve briefing introduttivo

ed inizio dell'escursione. Si guadagna quota dapprima dolcemente e poi in maniera più decisa, ma

ci saranno le giuste soste per godere a pieno del magnifico ambiente in cui ci troviamo.

Giungeremo in quota fra bellissimi panorami e creste alle ore 12:00 circa. Pranzo al sacco all'ombra

di una suggestiva faggeta, relax e rientro attraverso un'altra valle, torneremo alle auto entro le ore 17

e per chi vorrà intrattenersi ci sarà un terzo tempo presso la val Fondillo.

☎️ +39 3347004555

✉️ valfondillo.opi@fsnc.it