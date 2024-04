Il lago che nasce, vive e muore

Venerdì 26 Aprile 2024

Lago Vivo è un laghetto carsico che si forma quando le falde sotterranee sono colme di acqua. E' presente durante l'inverno, suggestivo perchè quasi completamente ghiacciato, e dà il meglio di sè allo scioglimento delle nevi in primavera, circondato da migliaia di crochi e viole in fiore. Alle falde del Monte Petroso, in una cornice di montagne rocciose e boschi di faggi centenari, zona tra le più popolate di animali selvatici di tutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, è qualcosa da non perdere! Orso, lupo, cervo, camoscio, rapaci, picchi...qui non è difficile trovare numerose tracce della loro presenza, e con un po' di fortuna incrociare il cammino di qualcuno di loro.

L'escursione, che parte appena fuori l'abitato di Barrea e sale nella faggeta dai 1100 mt. ai quasi 1600 mt di Lago Vivo, prosegue ad anello attraversando il bel bosco di Monte Serrone, con affacci e balconi sul canyon del Rio Torto ove vive un piccolo nucleo di camosci che di tanto in tanto si riescono a vedere

Trascorri una giornata camminando nella natura

Attraversa la bella faggeta del Monte Serrone con i suoi caratteristici karren

Ammira la bellezza dell'affaccio sul canyon del Rio Torto

Cerca i camosci e le tracce degli animali selvatici con l'aiuto della guida e ascolta le sue interessanti spiegazioni

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM tratto di K6 e K4)

IMPEGNO: L'impegno fisico richiesto è medio. ​L'impegno fisico richiesto è medio. Il percorso non presenta difficoltà tecniche, si sviluppa su fondo sassoso ed erboso in gran parte nel bosco, con salita e discesa di media pendenza con alcuni tratti più ripidi. L'impegno fisico richiesto è medio. Classificazione E

DISLIVELLO: 650 mt (da quota 1100 mt a quota 1740 mt)

LUNGHEZZA: 12 km di sviluppo totale

PARTENZA: alle 10

DURATA: 7 ore comprese soste (dalle 9:00 alle 15:00 circa)

COSA INDOSSARE:

scarponi da trekking

maglietta leggera adatta alla stagione

pantaloni lunghi comodi

COSA PORTARE:

uno zaino personale sufficiente a contenere ciò che non si indossa e non si usa (25/30 lt)

maglietta di ricambio (per essere asciutti se necessario dopo aver sudato camminando in salita)

giacca calda e antivento

borraccia con aqcua (1lt)

cibo

fotocamera

bastoncini da trekking

NON ADATTO A

a bambini sotto i 12 anni

persone con diffcoltà motorie

persone con problemi cardiaci

​persone con obesità

​donne incinte

GRUPPO: MIN 2 - MAX 15

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può essere rimandato, annullato o subire variazioni di itinerario anche in corso di svolgimento

APPUNTAMENTO: al VALICO DI BARREA ss83 Marsicana, all'imbocco della stradina sterrata inizio del sentiero K6. Parcheggi disponibili poco distante da lì, partenza a piedi dal luogo di appuntamento. APRI IN GOOGLE MAPS >>

COSTO: 25,00 € a persona. Pagamento il giorno dell'escursione in contanti o carta se presente copertura Internet

COSA E' INCLUSO

guida per il gruppo

📞349 3938773 (Jessica D'Andrea)

📧info@jdtrek.com

📆prenotazioni online >>

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).

