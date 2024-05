Dalla Val di Rose alla Valle Jannanghera

Sabato 1 Giugno 2024 dalle 07:30 alle 15:30

DURATA: 7.30 - 15.30

LUNGHEZZA: 14 km

LUOGO: Civitella Alfedena (AQ)

DISLIVELLO: 890 mt

DIFFICOLTÀ: (EE) Escursionisti Esperti

GRUPPO: Max 10 persone

UN VIAGGIO E UN'AVVENTURA UNICA

L'anello della Val di Rose – Forca Resuni – Valle Jannanghera è sicuramente una delle più belle escursioni che si possono fare nel Parco. Attraversa tutti gli ambienti, dalle faggete alle praterie di alta quota fin sui crinali rocciosi dove si può incontrare il Camoscio appenninico.

📄 PROGRAMMA

Appuntamento ore 7.30 presso il Museo del Lupo di Civitella Alfedena e incontro con la guida. Il sentiero inizia a salire attraverso la famosa e storica Val di Rose, all'interno di una splendida faggeta, tra antichi muri a secco che testimoniano la vita rurale di un tempo.

Ogni tanto si aprono scorci panoramici che permettono di avere una splendida vista sulla Vallis Regia e sul Lago di Barrea, oltre che sulla lunga dorsale di Serra Rocca Chiarano.

Alla fine del bosco, intorno a quota 1700 mt, si apre l'anfiteatro roccioso costituito dalle ripide pareti del Boccanera, Passo Cavuto e lo Sterpi d'Alto e dove, con un po' di fortuna, si può incontrare il nucleo storico di Camoscio appenninico che fra balzi e rupi pascola tranquillamente facendo l'acrobata.

Dopo una breve pausa al vecchio stazzo si sale per un ultimo tratto fino a raggiungere il valico di Passo Cavuto e qui una sosta è obbligatoria per ammirare un panorama unico nel suo genere.

Siamo sulla cresta della Camosciara, tra i cespugli di Pino mugo, un relitto glaciale, sotto i nostri piedi le pareti a strapiombo e guardandoci intorno ci accorgiamo che lo sguardo, senza limiti, può arrivare ovunque.

L'avventura non finisce qui. Un breve traverso ci porta al rifugio di Forca Resuni, appoggio storico dei Guardia Parco, situato in un punto strategico, da un lato il versante il laziale, dall'altro la Valle Risione e in lontananza si può ammirare il borgo di Barrea affacciato sull'omonimo Lago.

Ci fermiamo per la pausa pranzo prima di cominciare la discesa per un'altra valle e completare l'anello più famoso del Parco Nazionale.

Superata la Valle Risione il sentiero entra nella splendida faggeta della Valle Jannanghera e scendendo raggiungiamo la sorgente Jannanghera dove avremo la possibilità di bere e rinfrescarci un po'.

Ci rimane un ultimo tratto da percorrere, su di una vecchia via che collega Civitella Alfedena e Barrea, all'interno di un bosco misto per tornare da dove abbiamo iniziato.

🥾 COSA PORTARE

L'escursione prevede una buona attività fisica ed è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di alleggerirsi durante il percorso.

Zaino da montagna

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Crema protezione solare

Acqua (almeno 1.5 l)

Pranzo al sacco

🏔 LIVELLO ESCURSIONE

L'escursione è impegnativa ma non presenta difficoltà tecniche. E' necessaria una buona preparazione fisica per il dislivello da affrontare. Vera escursione in montagna.

❗ AVVERTENZE

In caso di meteo avverso l'escursione potrà subire delle modifiche o essere annullata. I partecipanti saranno informati per tempo

💶 PREZZO: 20€

(sconti per famiglie e

ragazzi sotto i 14 anni)

✔ COSA È INCLUSO

Guida e organizzazione

Assicurazione professionale

❌ COSA È ESCLUSO

Trasporti e trasferimenti

Pranzo al sacco e spese personali

Sentieri: I1, k6, I4

INFO E PRENOTAZIONI:

☎ 3396676274 (Stefano)

☎ 333/5867105 (Marco)

✉ info@vallisregia.com

👉 www.vallisregia.com

👉 https://www.vallisregia.com/la-val-di-rose-e-lanello-di-forca-resuni/