La Valle Fondillo e le sue sorgenti

Domenica 9 Giugno 2024 dalle 09:30 alle 13:00

Tra le escursioni più belle è senza dubbio l'itinerario che risale la Val Fondillo, con il suggestivo torrente , che versa le sue limpide acque nel Sangro, ricco di trote e la rara salamandra pezzata. Le sponde del corso d'acqua sono ammantate da una ricca vegetazione riparia in cui spiccano i salici, e sono circondate da bellissime faggete oggi riconosciute dall' UNESCO come foreste vetuste nella località di Cacciagrande e Valle Jancino . Ricca anche di rarissime fioriture in primavera, come la Scarpetta di Venere e l'Epipogio. Notevole è anche la fauna della valle, caratterizzata dalla presenza dell'Orso bruno marsicano.

Programma: appuntamento a Pescasseroli presso " Il Bel Sentiero" via della Piazza,10. Alle ore 09.30 Spostamento in macchina fino all'attacco del sentiero, oppure presso il parcheggio Val Fondillo le ( ore 10,00 circa). il percorso a piedi si snoda lungo una carrareccia tra il M. Amaro, la serra delle Gravare e il M . Dubbio , quest'ultima costeggia molto gradualmente il torrente Fondillo , incontrando numerose radure che si aprono lungo i versanti della valle, residui di rimboschimenti (a pino nero, larice e abete rosso) e le numerose sorgenti che danno a questa valle un aspetto fiabesco.



Dalle 09.30 alle 13.00

Difficoltà: Turistico, Il percorso è adatto a tutti, grandi e piccini .

COSTO : €10

ABBIGLIAMENTO: in montagna è buona norma vestirsi a "cipolla" con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia o vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Consigliamo anche la macchina fotografica e il binocolo.

Sconti per famiglie con bambini.

