Sfiorando le cime della Camosciara fra panorami e camosci

Sabato 8 Giugno 2024 dalle 08:30 alle 16:30

Durante questa bellissima escursione, una delle più suggestive e note del parco nazionale d'Abruzzo, sfioreremo i duemila metrie ammireremo panorami unici. Con un po' di fortuna potremo avvistare alcuni camosci presenti nei dintorni e l'aquila reale, siamo infatti a due passi dall'anfiteatro della Camosciara ed in uno dei luoghi simbolo per la salvaguardia del "popolo delle rocce".

Dopo la pausa pranzo presso il bivacco di Forca Resuni, storico rifugio dei guardiaparco, attraverseremo la fresca ed ombrosa val Jannanghera, immersi in un ambiente forestale molto suggestivo, fino ad arrivare alle omonime sorgenti e ritornare al punto di partenza a Civitella Alfedena.

DATI TECNICI

Difficoltá: E ; Escursionistica (medio-impegnativa)

Lunghezza: Km 12

Dislivello: 900 metri

Durata: 7h (rientro previsto indicativamente per le 16:30)

Sentiero – I1-K6-I4 PNALM

COSTO: 20,00€

PRANZO: Al sacco a vostro carico

ATTREZZATURA:

scarponcini da trekking con suola antiscivolo ben scolpita, bastoncini da trekking, binocolo consigliato, abbigliamento tecnico adeguato alla stagione, giacca a vento impermeabile, cappello caldo e cappellino con visiera, guanti, protezione solare, zaino, acqua (almeno 2 lt), pranzo al sacco e snack.

I partecipanti non adeguatamente attrezzati potranno essere esclusi dall'escursione.

RITROVO: ore 8:00 presso parcheggio a monte dell'abitato di Civitella Alfedena, via Nazionale snc

https://maps.app.goo.gl/zxocoSN7bC5Zavz68

PROGRAMMA: Ritrovo e partenza alle 8:00 presso Civitella Alfedena (AQ), il sentiero parte direttamente dal suggestivo borgo e si inerpica fra pascoli e faggete, fino ad arrivare a passo Cavuto, a quasi 2000 metri di quota, dove giungeremo intorno alle ore 11:30 e potremo godere del panorama unico di questo luogo; intorno alle ore 12:30 saremo presso il bivacco di Forca Resuni, qui ci fermeremo per la pausa pranzo. Ridiscenderemo attraversando la suggestiva val Jannanghera, immersi in una faggeta fiabesca e dal clima sempre fresco. La discesa è più lunga della salita, ma meno impegnativa. Giungeremo alla sorgente Jannanghera attorno alle ore 16 e poi di nuovo a Civitella indicativamente per le 16.30/17. Per chi vorrà intrattenersi dopo l'escursione faremo una passeggiata nel borgo ed un terzo tempo conviviale al bar.

L'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ed è classificata E escursionistica ma per pendenze e dislivello (circa 850 metri concentrati nei primi 3 km) è consigliata solo ad escursionisti ben allenati.

ATTENZIONE: Il programma potrà subire variazioni in caso di maltempo.

☎️ +39 3347004555

✉️ valfondillo.opi@fsnc.it