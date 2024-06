Il valico del Monte Marcolano

Sabato 15 Giugno 2024 dalle 09:00 alle 15:30

Un itinerario di straordinaria bellezza per affacciarsi sulla faggeta più antica d'Europa, riconosciuta dall' UNESCO come Patrimonio Mondiale dell' Umanità. Attraverso un percorso che è il luogo di vita dell'Orso Bruno Marsicano.

Programma : appuntamento a Pescasseroli alle ore 09:00 presso IL BEL SENTIERO in via della Piazza n. 10, breve spostamento in macchina per raggiungere l'attacco del sentiero.Il percorso si sviluppa prima su una strada carrabile poi con un sentiero nel bosco raggiungeremo Selva Moricento (SITO UNESCO), una foresta vasta e selvaggia che si sviluppa tra doline carsiche, grotte, suggestivi stazzi di pastori, un territorio popolato da sempre da orsi e lupi. Per giungere nella terrazza del valico del M. Marcolano ed affacciarsi sulla foresta più antica d'Europa : la Valle Cervara , sito UNESCO , una faggeta di alta montagna dove i faggi più antichi raggiungono 560 anni e l'altitudine ci consentirà di vedere a 360° le cime più belle dell' Abruzzo.

Dalle 09.00 alle 15.30

Tempo di percorrenza 5 ore a/r

Difficoltà: E- Escursionistica

Dislivello 500 mt ( sentiero T1 e R4 )

Pranzo al sacco.

COSTI: 20.€. a persona

Sconti per famiglie con ragazzi.

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone tra boschi e radure, con salite e discese di media pendenza. Il percorso è adatto a persone che praticano attività sportive ed a bambini abituati a camminare in montagna .

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo al sacco, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/