Escursione nella Difesa sito della foresta vetusta di Pescasseroli, patrimonio UNESCO con visita ad Arteparco

Martedì 18 Giugno 2024 dalle 09:30 alle 13:00

Quella zona che un tempo ospitava la riserva reale di caccia dei Savoia è oggi riconosciuta come Patrimonio UNESCO, la "Difesa", uno dei luoghi più suggestivi del Parco, qui risiedono le specie animali più caratteristiche di questo territorio, come l'Orso Bruno Marsicano, il Picchio Damaltino e la Rosalia Alpina. Con questo itinerario, avrai la possibilità di conoscere la storia della riserva di caccia dei Savoia e allo stesso tempo la possibilità di visitare Arteparco, un progetto che nasce con la volontà di portare l'arte contemporanea all'interno di uno dei luoghi naturalistici più antichi e suggestivi d'Italia, le Foreste Vetuste del Parco Nazionale d'Abruzzo.

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Ente Parco, il Comune di Pescasseroli e PARCO1923, brand di profumi ispirato alle piante e ai fiori del Parco.

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:

L'appuntamento è alle ore 09:30 presso il maneggio di Valle Cupa, in via della Difesa. Si parte a piedi dal maneggio attraverso un sentiero che si inoltra immediatamente nel bosco. Sarà visibile l'intervento dell'uomo in questa zona, con alberi capitozzati e contorti che conferiscono a questa località un aspetto fiabesco. Il sentiero attraversa ampie radure dove la presenza di arbusti fruttiferi garantisce cibo all'orso in alcuni periodi dell'anno. L'itinerario ad anello ci porterà ad Arteparco e successivamente al fontanile della Difesa.

DISLIVELLO 100 m

DIFFICOLTÀ Facile

DURATA 3 Ore e 30 minuti - Andata e Ritorno (Pause incluse)

ORARIO 9:30 - 13:00

ATTREZZATURA INDISPENSABILE :

scarpe da trekking, zaino da 10/20 l, abbigliamento adatto alla stagione, borraccia con acqua

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:

bastoncini da trekking, binocolo, snack, occhiali da sole, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

Costo €10. a persona , sconti per famiglie.

CONTATTACI

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

www.ilbelsentiero.it

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

Tel e whatsApp 339 334 9015

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy