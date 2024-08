Giovedì 22 Agosto 2024 dalle 08:00 alle 17:00

Durante questa bellissima escursione attraverseremo antiche foreste di faggio, panoramici altipiani carsici e valloni selvaggi nel cuore del parco nazionale d'Abruzzo, ad una quota compresa fra i 1400 ed i 1900 metri

Per pranzo saremo accolti dal rifugio Terraegna, un antico stazzo pastorale posto a 1780 metri di quota in una grande vallata ai piedi della Montagna Grande, oggi riconvertito in un suggestivo alloggio e luogo di ristoro per gli escursionisti 🍷🍝

Leggi le informazioni ed unisciti a noi!

➡️ Escursione di difficoltá intermedia

lunghezza km 13 - dislivello mt 550 classificazione E escursionistica

è necessario un buon allenamento ma non ci sono particolari difficoltá tecniche

🥾 Cosa portare necessariamente: scarpe da trekking con suola scolpita, abbigliamento idoneo alle temperature del periodo con strato caldo ed impermeabile sempre nello zaino, acqua 1,5 lt a persona almeno, snack energetico, sali minerali, protezione solare, cappello, bastoncini telescopici e binocolo (opzionale)

🚙 Ritrovo: Ore 08:00 presso Alfedena (AQ) oppure ore 09:00 presso Pescasseroli (AQ)

La posizione precisa degli appuntamenti verrá comunicata alla prenotazione. La partenza del sentiero è a 15 minuti di auto da Pescasseroli

💰 Costi:

20 euro a persona da pagare alla guida per l'escursione, in contanti il giorno stesso o tramite bonifico prima dell'escursione.

Questo costo include l'escursione guidata da guida professionale ambientale escursionistica iscritta ad AIGAE per un piccolo gruppo

+ 25 euro a persona da pagare in loco al rifugio per il pranzo.

Questo costo include menú tipico ( primo, secondo, contorno e dolce ) bevande escluse. Si può partecipare anche alla sola escursione portando pranzo al sacco, specificandolo in fase di prenotazione

🍝 Menú: Primo, secondo, contorno e dolce secondo disponibilitá stagionale e del rifugio. In caso di intolleranze alimentari e/o diete vegetariana-vegana farlo presente al momento della prenotazione

🐶 Animali domestici: purtroppo non ammessi per questa esperienza

📞 Info e prenotazioni:

Per qualsiasi informazione contattaci al 3339637202 (Matteo), e per prenotare scrivimi un messaggio con nome, cognome e confermando di aver letto tutte le informazioni in questa scheda

🕧 È richiesta una prenotazione con anticipo di qualche giorno per il pranzo in rifugio

🙆 Gruppo: il gruppo sarà composto da un minimo di 4 ed un massimo di 12 persone

Sentieri PNALM: Z1, V1, A1, A2