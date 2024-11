Escursione nella Val Fondillo, dalla sorgente Tornareccia alla Grotta delle Fate

Sabato 9 Novembre 2024 dalle 09:30 alle 15:00

L'escursione nella Val Fondillo è un'esperienza imperdibile per chi si trova in visita nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Questa Riserva Naturale, situata vicino al pittoresco borgo medievale di Opi è nota per le sue verdi vallate, sorgenti e per la foresta vetuste nella Valle Iancino , riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2017.

Partecipando a un'escursione nella Val Fondillo, avrai l'opportunità di immergerti in una natura incontaminata e di scoprire la straordinaria biodiversità del territorio, esplorando paesaggi rigogliosi, ammirando sorgenti carsiche e godendo dell'aria pura di montagna.

Dalle 09.30 alle 15.00

Tempo di percorrenza : 5 ore a/r circa

Difficoltà: media

KM 13 circa

Dislivello : 300 circa in salita.

Cartografia : F2

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking, cappello, maglietta, maglia in pile, giacca wind stopper, pantaloni da escursione.

COSA PORTARE : zaino, pranzo al sacco, borraccia con acqua o tisana da evitare bottiglie di plastica usa e getta, crema protettiva, macchina fotografica, binocolo.

Costo: € 15 . a persona.

