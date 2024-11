Monte Meta Terra di confine e di camosci Panorami unici nel regno del Camoscio

Sabato 16 Novembre 2024 dalle 08:00 alle 15:30

Monte Meta è una delle cime più alte del Parco Nazionale al confine fra Abruzzo, Lazio e Molise (2242 mt). È un posto ideale per chi ama la natura e la tranquillità. Qui vivono numerosi camosci appenninici che amano passeggiare sulle ripide pareti rocciose. Dopo aver percorso sentieri immersi nella foresta, si può godere di ampi panorami che conducono al Passo dei Monaci e poi sulla vetta, dove la scena che si presenta agli occhi è spettacolare, senza confini.

📄PROGRAMMA

Appuntamento ore 8.00 presso l'Ufficio Turistico di Barrea oppure alle 8.15 ad Alfedena. Incontro con la guida e spostamento di 30 minuti con le proprie auto fino al Pianoro le Forme nel Comune di Alfedena.

Il sentiero inizia all'interno di una grande faggeta e risalendo la valle si raggiunge il limite del bosco. Da qui lo scenario cambia, il profilo inconfondibile del Gendarme e del Monte Meta appare maestoso e tra vecchi stazzi di pastori e pascoli di alta quota il sentiero prosegue in questa valle modellata da antichi ghiacciai fino a raggiungere il Passo dei Monaci, crocevia tra Abruzzo, Lazio e Molise percorso fin dai tempi più remoti da pellegrini, commercianti e briganti.

Questo territorio così particolare è il regno di un branco storico di Camoscio appenninico, che fra balzi, rupi e ripide praterie fa l'acrobata, brucando l'erba o riposando comodamente su pareti a strapiombo.

Dal Passo dei Monaci un'ultima salita conduce alla vetta. Da qui il panorama toglie il fiato, lo sguardo può spaziare sulle principali catene montuose dell'Appennino Centrale e nelle giornate particolarmente terse, anche fino al mare.

Pranzo in quota e discesa attraverso un altopiano caratterizzato da piccole valli e colline, modellate dal peso di antichi ghiacciai e dalla forza delle acque generate dal loro scioglimento.

Salutato il vecchio fortino, presidio contro i briganti di un tempo, si scende nella faggeta fino a raggiungere le macchine per chiudere l'anello.

DURATA

08.00 - 15.30

Lunghezza

12 km

Luogo

Alfedena (AQ)

Dislivello

830 mt

🏔 Difficoltà

(EE) Escursionisti Esperti

Gruppo

Max 10 persone

🥾 COSA PORTARE

L'escursione prevede una buona attività fisica ed è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di alleggerirsi durante il percorso.

Zaino da montagna

Giacca impermeabile

Giacca leggera

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Cappello

Crema Solare

Acqua (almeno 1.5 l)

Pranzo al sacco

💶PREZZO: 25€

(sconti per famiglie e ragazzi sotto i 14 anni)

✔ COSA È INCLUSO

Guida e organizzazione

Assicurazione professionale

❌COSA È ESCLUSO

Trasporti e trasferimenti

Pranzo al sacco e spese personali

LIVELLO ESCURSIONE

L'escursione è impegnativa ma non presenta difficoltà tecniche. E' necessaria una buona preparazione fisica per il dislivello da affrontare. Vera escursione in montagna. È consigliabile vestirsi a strati.

❗AVVERTENZE

In caso di meteo avverso l'escursione potrà subire delle modifiche o essere annullata. I partecipanti saranno informati per tempo.

Sentieri: M1, L1.

PER INFO E PRENOTAZIONI

☎️ 3396676274 (Stefano)

☎️ 333/5867105 (Marco)

✉️ info@vallisregia.com

👉 https://www.vallisregia.com/monte-meta-terra-di-confine-e-di-camosci-autunno/

👉 www.vallisregia.com