(Portoferraio, 02 Ago 23) "Dedichiamo il Calendario 2024 al mare dell'Arcipelago Toscano - ha detto Sammuri- che costituisce oltre il 77% della più ampia area naturale protetta di competenza del PNAT, con la grande responsabilità e consapevolezza di dover operare con concretezza ed efficacia per garantire il rispetto e la protezione degli ambienti marini e delle specie che in essi vivono e si riproducono".

Le Nazioni Unite hanno proclamato il Decennio delle Scienze Oceaniche per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030) con l'obiettivo primario di sostenere i paesi nel raggiungimento dell'Obiettivo 14 dell'Agenda 2030: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine. Mari e oceani coprono il 71% della superficie terrestre, la loro salute è fondamentale per la vita sulla Terra e per il benessere umano.

Anche il Parco Nazionale Arcipelago Toscano è impegnato nell'assicurare la tutela del nostro mare. Si tratta della più estesa area protetta a mare italiana che include e tutela un quinto dell'intera superficie protetta marina in Italia. L'area è totalmente inserita nel Santuario Internazionale per la Protezione dei Mammiferi Marini "Pelagos" che si estende per 87.500 kmq tra Italia, Francia e Principato di Monaco.

Proprio in questo momento storico in cui osserviamo che la vita marina è in sofferenza a causa del riscaldamento globale, dell'inquinamento, della pesca intensiva di alcune specie, vogliamo mostrare la sua bellezza con l'aiuto di immagini raccolte da chi, come i diving, lavora nella porzione di mare protetto dal Parco rispettando l'ambiente e praticandone una fruizione sostenibile.

Cistoseireti, posidonieti e biocenosi del coralligeno sono le comunità animali e vegetali tipiche dei primi metri dei fondali marini, habitat che il subacqueo può visitare ed imparare a conoscere. Più in profondità, dove la luce non penetra più, i fondali si popolano di particolari comunità animali composte da coralli bianchi, idrozoi, crinoidi: una grande ricchezza da conoscere e rispettare.

Ecco i titoli e gli autori (che ringraziamo) delle foto inserite nel Calendario 2024:

GENNAIO Mario Napoleone Astice Homarus gammarus

FEBBRAIO Alessandro Giannaccini Ricciole Seriola dumerili

MARZO Greenpeace Lorenzo Moscia Gorgonie Paramuricea clavata

APRILE Alessandro Giannaccini Peperoncino Tripterygion sp.

MAGGIO Alessandro Giannaccini Medusa Pelagia noctiluca

GIUGNO Alessandro Giannaccini Paguro Pagurus anachoretus

LUGLIO Alessandro Giannaccini Murene Murena helena

AGOSTO Mario Napoleone Scorfano rosso Scorpaena scrofa

SETTEMBRE Stefano Colombo Cernia Epinephelus marginatus

OTTOBRE Mario Napoleone Occhio di polpo Octopus vulgaris

NOVEMBRE Mario Napoleone Pesce S. Pietro Zeus faber

DICEMBRE Mario Napoleone Spirografi Sabella spallanzanii

Sono arrivate tante foto da fotografi subacquei, diving e appassionati del mare e anche quest'anno la scelta è stata molto difficile. Bellissime immagini talvolta sono state scartate per il formato o per il taglio. Ringraziamo comunque tutti coloro che hanno contribuito offrendoci i loro scatti.

Il calendario del Parco 2024 è stato stampato nelle due versioni, da parete e da tavolo ed è disponibile in vendita presso l'Info Park di Portoferraio e negli altri centri di informazione dislocati sul territorio al prezzo di € 6 per il formato grande da parete e di € 4 per il formato da scrivania.