Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Aperte le prenotazioni per la escursione speciale del 17 marzo all’Isola di Giannutri

(Portoferraio, 29 Gen 24) E' la prima volta che succede: in 48 ore esaurite le prenotazioni per Montecristo per i non residenti e anche le prenotazioni per Gorgona sono quasi al completo, dopo l'apertura dei portali di prenotazione online sabato 27 gennaio alle 9,00. Per Montecristo a questo punto restano solo 34 posti riservati ai residenti, prenotabili entro il 6 marzo, data in cui i posti disponibili saranno rimessi in vendita a tariffa intera per tutti. Quindi chi, dei non residenti, non fosse riuscito a prenotare può monitorare il sito https://www.parcoarcipelago.info/montecristo, dove saranno rimessi in vendita eventuali posti disponibili in seguito a rinunce (in base alle condizioni sottoscritte in fase di prenotazione) o annullamenti delle escursioni dovuti ad avverse condizioni meteo.

Dopo Montecristo e Gorgona, è possibile già ora prenotare online una visita all'Isola di Giannutri con una proposta di escursione speciale organizzata dal Parco Nazionale il 17 marzo 2024. All'avvicinarsi della primavera, un'intera giornata a Giannutri per vivere un'esperienza esclusiva con visita dell'area archeologica della Villa Romana e trekking naturalistico con le Guide Parco.

È possibile prenotare direttamente su www.parcoarcipelago.info/giannutri. il passaggio in motonave, l'escursione naturalistica e la visita al sito archeologico della Villa Romana dei Domizi Enobarbi,

Dettagli della visita prevista per il 17 marzo a Giannutri: ritrovo ore 9:00 con la guida a Porto Santo Stefano, imbarco Banchina Toscana traghetto Maregiglio, partenza ore 9:30. Arrivo a Giannutri dopo un'ora di navigazione. Visita guidata al complesso archeologico della Villa Romana; dalla baia di Cala Maestra si raggiungono i resti di una Villa di epoca romana tra le scogliere rocciose e i sentieri profumati della macchia mediterranea. A seguire la visita naturalistica, trekking al Faro, che porterà i partecipanti all'interno dell'area protetta e avrà durata di circa due ore, il percorso sarà adeguato alla stagione e alle condizioni metereologiche. La pausa pranzo, con pranzo al sacco a cura dei partecipanti, sarà prevista al termine della visita storica o lungo il percorso naturalistico in base al tempo a disposizione. Partenza da Giannutri alle ore 16:00 e arrivo a Porto Santo Stefano alle 17:00 ca.

Costo: € 60 intero, ridotto € 40 ragazzi 5-12 anni, esenti bambini 0-4 anni.

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento si può contattare Info Park tel. 0565 908231 e-mail info@parcoarcipelago.info

L'orario dell'ufficio Info park:

- fino al 31 marzo LUN-SAB 9/15 e DOM 9/13

- dal 1° aprile al 31 ottobre LUN-DOM 9/19.

Foto Roberto Ridi per il PNAT