DOMENICA 15 SETTEMBRE

(Portoferraio, 10 Set 24)

ISOLA D'ELBA Trekking con l'esperto per l'osservazione dei rapaci

Festival "La natura al Centro"

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Trekking sul Monte Serra per l'osservazione dei rapaci - Breve percorso ad anello dalla località Aia di Cacio. Camminando sul fianco sud orientale del Monte Serra, fino alla sommità, si raggiunge uno dei punti più panoramici dell'isola da cui potremo osservare i rapaci in migrazione verso sud: potremmo avvistare il passaggio di falchi pecchiaioli, di falchi di palude e di sparvieri. Presenti tutto l'anno, invece, si possono avvistare il gheppio e il falco pellegrino, che nidificano nelle vicine scogliere.

Il trekking sarà accompagnato dall'esperto ornitologo Andrea Vezzani del Centro Ornitologico Toscano, Associazione che si occupa di ricerca scientifica degli uccelli in Toscana e coordina l'attività di ornitologi volontari e professionisti che operano sul territorio.

L'evento è l'ultimo del programma delle iniziative del Festival "La Natura al Centro", organizzato dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano, che si è svolto sull'isole d'Elba, Capraia e Giglio, per condividere con i cittadini alcune azioni messe in campo dal Parco in termini di conservazione della Natura.

Ritrovo: ore 10:00, Aia di Cacio – Durata: 3 ore – Difficoltà: facile. Su prenotazione, € 8; ridotto 5-12 anni € 4, gratuito 0-4 anni.

Per prenotare chiamare info park allo 0565 908231

Oppure prenotare online con questo link: https://infopark.sl3.eu/book-now/1-elba/489-trekking-sul-monte-serra-e-osservazione-dei-rapaci/