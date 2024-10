(Portoferraio, 03 Ott 24)

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano aderisce anche quest'anno alla Giornata Internazionale della Geodiversità (6 ottobre), forte di un territorio riconosciuto a livello mondiale per le sue molteplici formazioni geologiche, per l'inestimabile patrimonio mineralogico, per la millenaria ed affascinante storia geomineraria, per i variegati processi geomorfologici che hanno modellato versanti montuosi, coste e spiagge, per i siti fossiliferi di interesse paleontologico che testimoniano antiche presenze animali e vegetali. Un patrimonio sul quale il Parco Nazionale sta investendo sempre più convintamente in termini di conoscenza e di valorizzazione, collaborando con Università e Istituti di ricerca, predisponendo cartografie tematiche, allestendo centri visite e percorsi geologici dedicati, approfondendo il ruolo delle georisorse presenti e promuovendo il geoturismo quale formidabile opportunità per godere dei paesaggi mozzafiato e delle eccellenze delle sette isole che costituiscono l'Arcipelago Toscano.

Coerentemente con gli obiettivi precedentemente illustrati e confermando l'impegno già assunto negli anni scorsi, anche quest'anno il Parco Nazionale aderisce alla Settimana del Pianeta Terra, rassegna nazionale di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio geologico con due appuntamenti che sono resi possibili grazie alla collaborazione di esperti che consentono approcci alle geoscienze molto differenziati.

Domenica 6 ottobre, presso il Museo Mineralogico Luigi Celleri a San Piero si terrà una conferenza a cura di Federico Pezzotta, mineralogista e Direttore Scientifico del Museo Mineralogico MUM di San Piero:

La cellereiite, una nuova specie di tormalina! In occasione della Giornata Internazionale della Geodiversità UNESCO, conferenza di Federico Pezzotta, mineralogista e Direttore Scientifico del Museo Mineralogico MUM di San Piero. Il campione di minerale, raccolto nel 2008 a San Piero all'interno di un grosso geode, è stato studiato e ufficialmente riconosciuto come nuova specie a cui è stato assegnato il nome di 'celleriite' in onore di Luigi Celleri, mineralogista elbano. Seguirà visita guidata al MUM e piccola degustazione.

Corner per bambini con attività di osservazione dei minerali.

Ritrovo: ore 17 MUM, San Piero – Durata: 2 ore – Partecipazione libera.

Durante la conferenza rivolta agli adulti, ai bambini presenti sarà dedicato un laboratorio sui minerali. Al Termine piccolo rinfresco con prodotti tipici.

Sabato 12 ottobre, in collaborazione con il Parco Minenario di Rio Marina, piccola escursione seguita da una conferenza a cura del geologo Luca Foresi - Università di Siena.

Incontro al palazzo del Burò, breve escursione alla scoperta delle miniere e poi visita del museo. A seguire conferenza presso la Casa del Parco di Rio nell'Elba a cura del geologo Luca Foresi. Corner per bambini con Guida Parco con attività sul tema della geologia con microscopio e laboratorio dal titolo 'una cassetta piena di tesori'.

Ritrovo: ore 14:00 Rio Marina Palazzo del Burò, via Magenta, 26 – Durata: 4:30 ore - Difficoltà: media – Su prenotazione, gratuito.

Chiediamo di prenotare online sul sito www.parcoarcipelago.info o contattando Info Park, tel. 0565 908231.

Oppure direttamente a questi link

6 ottobre

https://infopark.sl3.eu/book-now/1-elba/493-la-cellereiite%2C-una-nuova-specie-di-tormalina/

12 ottobre

https://infopark.sl3.eu/book-now/1-elba/494-conferenza-e-trekking-minerario.-le-risorse-metallifere/