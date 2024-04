Domenica 28 Aprile 2024

In occasione della Giornata Internazionale per la salvaguardia delle Rane, laboratorio per bambini sugli anfibi dell'Arcipelago. Costruiremo insieme un biglietto pop-up dal quale salteranno fuori ranocchie e rospetti. Per conoscere giocando i principali endemismi delle nostre isole - hyla sarda, rospo smeraldino e discoglosso - i loro habitat e la loro importanza.

Ritrovo: ore 15:00 CEA di Lacona

Durata: 2 ore

Su prenotazione, gratuito.