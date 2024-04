Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Mercoledì 1 Maggio 2024

Dal colle di Procchio si imbocca la GTE (Grande Traversata Elbana) che si inerpica su Monte Castello (226 m) dove, nella macchia mediterranea, si intravedono le rovine di una fortezza etrusca. La via prosegue come in un tunnel in mezzo alla vegetazione fino al bivio con il sentiero 121 per Sant'Ilario dove si fa ripida e dura fino a raggiungere (in 50 minuti) Monte Perone.

Ritrovo: ore 10, colle di Procchio fermata bus

Durata: 5 ore - Difficoltà: medio-impegnativa.

Su prenotazione, € 8, € 5 ridotto 5-12 anni, gratuito 0-4 anni.