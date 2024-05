Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Sabato 18 Maggio 2024

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, in collaborazione con WBA e Acqua dell'Elba, trekking sui sentieri sui quali sono state collocate alcune "Domus Mellifera", nidi artificiali per le api da miele, in grado di accogliere sciami che si insediano in modo autonomo garantendo così il mantenimento di colonie naturali in evoluzione con l'ambiente e non gestite o condizionate in alcun modo dall'uomo. Al termine della passeggiata, presso la Casa del Parco di Marciana, presentazione del progetto che prevede anche di collocare sull'isola altre Domus Mellifera.

Ritrovo: ore 10 Marciana, Casa del Parco

Durata: 3 ore - Difficoltà: facile - Partecipazione libera.