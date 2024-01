A Santa Giustina una serata cinematografica e informativa sul lupo

(Feltre, 26 Gen 24) Il Comune di Santa Giustina, in collaborazione con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, organizza una serata dedicata al lupo e ai progetti in corso per prevenire i danni al bestiame domestico, sia all'esterno che all'interno del Parco.

L'appuntamento è per venerdì 2 febbraio, alle ore 20:00, al Centro Culturale di Santa Giustina, in via Cal de Formiga 31, con una serata di videoproiezioni.

Dopo i saluti istituzionali dell'amministrazione comunale e del Parco sono previsti:

– la proiezione del cortometraggio dedicato ai 30 anni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

– una breve rassegna delle principali attività di ricerca scientifica condotte dal Parco nei suoi primi trent'anni di attività;

– la proiezione del trailer del documentario "Il Sentiero dei Lupi" di Bruno Boz, Ivan Mazzon e Roberto Sacchet. Il documentario è parte di un più ampio progetto di divulgazione scientifica realizzato dal Parco per illustrare il ritorno del lupo in area dolomitica.

Evento centrale della serata sarà la proiezione del documentario "Lupo uno", di Bruno Boz e Ivan Mazzon: un filmato dedicato alla gestione proattiva del lupo, vincitore del premio come miglior documentario di attualità all'ultimo Trento Film Festival.

Il docufilm racconta il lavoro dei ricercatori dell'Università di Sassari, impegnati per oltre un anno in un progetto della Regione Veneto, unico nel contesto alpino, di studio e gestione del lupo, finalizzato a favorire la convivenza tra il predatore e le tradizionali attività di allevamento in montagna.

In sala saranno presenti i registi, Bruno Boz e Ivan Mazzon.

Ingresso gratuito