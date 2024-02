Corso teorico-pratico di riconoscimento al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

(Feltre, 31 Gen 24) Capita spesso di osservare, sopra i fiori, piccoli insetti simili ad api o vespe che volano restando sospesi nell'aria come un elicottero; sono Sirfidi: insetti innocui che, per difendersi, imitano nella loro colorazione le livree di api e vespe.

I Sirfidi non solo sono innocui, perché privi di pungiglione, ma sono anche estremamente utili. Gli adulti visitano i fiori e svolgono un ruolo fondamentale per l'impollinazione, mentre molte specie, allo stadio di larva, si nutrono di insetti dannosi alle colture e sono un indispensabile ausilio nella difesa biologica delle coltivazioni.

Per conoscere meglio questo straordinario gruppo di insetti il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e l'Università di Modena e Reggio Emilia organizzano un corso, rivolto non solo a "professionisti" del settore (come studenti universitari e laureati in discipline naturalistiche, tecnici e professionisti che si occupano di gestione ambientale, insegnanti e guide naturalistiche), ma aperto anche a tutti gli appassionati di natura ed escursionismo che frequentano il Parco e le altre aree montane del Veneto.

Obiettivi del corso sono quelli di far conoscere la biologia e l'importanza ecologica dei Sirfidi, fornire le informazioni per identificare in natura le specie e i generi più rappresentativi della fauna del Nord Italia, dare indicazioni sulle tecniche per fotografarli.

Il corso prevede quattro incontri online, dalle ore 14.00 alle 17.30 dei giorni 9 e 16 marzo, 6 e 13 aprile. È prevista anche un'escursione, presso il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, per testare sul campo le nozioni teoriche apprese.

I relatori saranno il ricercatore Daniele Sommaggio, entomologo presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; il professor Giovanni Burgio, entomologo dell'Università di Bologna; Serena Magagnoli, entomologa dell'Università di Bologna ed Enrico Vettorazzo, tecnico del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Il corso è gratuito, ma sarà limitato a un massimo di 60 partecipanti.

La richiesta di partecipazione va compilata on-line entro il 3 marzo 2024, compilando il modulo disponibile all'indirizzo web: http://tinyurl.com/CorsoSIRFIDI

Il corso è patrocinato dalla Società Entomologica Italiana e rientra tra le attività, realizzate dal Parco Nazionale e finanziate dal Ministero dell'Ambiente, per lo studio e la conservazione degli insetti impollinatori.

I partecipanti al corso potranno anche collaborare, nei prossimi mesi, ad un progetto di citizen science per lo studio dei Ditteri Sirfidi nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Per avere ulteriori informazioni sul corso e scaricare il programma dettagliato è possibile consultare il sito del Parco o scrivere una mail a: sirfidi@dolomitipark.it

Scadenza 03/03/2024