Serata informativa a San Gregorio nelle Alpi - Giovedì 2 maggio 2024

(Feltre, 22 Apr 24) La sala Tina Merlin al Museo delle Zoche e della Tarsia di San Gregorio nelle Alpi ospiterà, giovedì 2 maggio alle ore 20.00, un incontro informativo sul lupo, rivolto a tutta la popolazione.

La serata è organizzata grazie alla collaborazione tra il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e il Comune di San Gregorio nelle Alpi.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Nicola Vieceli, e del Presidente del Parco, Ennio Vigne, sono previsti due interventi.

Enrico Vettorazzo, funzionario del Parco, illustrerà il fenomeno della ricolonizzazione spontanea, da parte del lupo, delle Alpi e del territorio bellunese e darà informazioni sul comportamento e la biologia della specie.

Stefano Mariech, funzionario del Parco, presenterà gli interventi concreti di prevenzione degli attacchi al bestiame domestico attuati dal Parco negli ultimi anni e i risultati positivi che sono stati ottenuti in termini di protezione di bovini, capre, pecore e asini (sia di quelli presenti nelle malghe e allevamenti condotti da professionisti, sia dei capi detenuti da hobbisti a scopo amatoriale).

Nel corso degli interventi verranno fornite indicazioni sulle tecniche e le strategie che si possono mettere in atto per prevenire gli attacchi del lupo al bestiame domestico.

La serata rientra tra le attività previste dal progetto europeo LIFE Wolfalps EU, di cui l'area protetta è uno dei partner. Il progetto, finanziato dall'Unione Europea, coinvolge una ventina di soggetti istituzionali (parchi e aree protette, amministrazioni locali, Università, Carabinieri Forestali) in Italia, Francia, Austria e Slovenia e ha lo scopo di realizzare azioni coordinate per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umane sull'intero arco alpino.

L'incontro rientra tra le giornate per la trasparenza organizzate dall'Ente Parco per illustrare le proprie attività in materia di trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi del D. Lgs.33/2013.