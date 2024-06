Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Sabato 8 Giugno 2024

Ascoltando la notte. Dopo il successo della scorsa estate e le emozioni che ci avete descritto vi riproponiamo un'escursione sensoriale in notturna nella spettacolare foresta secolare che circonda l'Eremo di Camaldoli. Un trekking incentrato sul silenzio, sul buio e sull'ascolto degli abitanti della foresta che al calare della notte si attivano in un incredibile concerto di suoni avvolgenti ed emozionanti. Sensazioni a cui non siamo più abituati e che emozionano. Percorreremo sentieri avvolti dal fascino della sacralità del luogo e dell'energia indescrivibile di un bosco millenario.

Ritrovo: ore 20:30 presso Eremo di Camaldoli (AR)

Difficoltà: Facile (richiesta abitudine minima al cammino)

Durata: 3/4h

Costo: 20€ - Evento non adatto ai bambini al di sotto dei 12 anni e ai cani

Sconsigliato a chi ha paura del buio XD.

Richiesta torcia e scarpe da trekking.

Per la partecipazione agli eventi è necessario presentarsi con adeguato abbigliamento escursionistico, scarpe da trekking, zaino ed acqua.

Eventi a numero limitato e su prenotazione da effettuare via mail a info@cooperativainquiete.it oppure su whatsapp al 3714231325, comunicando numero di partecipanti e numero di telefono al quale verrà inviato sms di conferma il giorno precedente l'evento.