Interessante camminata in notturna che ci porterà a scoprire il "vulcano" più piccolo d'Italia

Sabato 15 Giugno 2024

In realtà non si tratta di un vero e proprio vulcano... la differenza ce la spiegherà l'amico Gianno Rossi, esperto del settore, al termine di una bella escursione dalle tantre sorprese!

Con noi ci sarà l'amico GIANNI ROSSI, divulgatore scientifico con all'attivo numerose conferenze sia in Italia che all'estero e due pubblicazioni. www.itrekkabbestia.it 347 1002972 Davide Prati info@itrekkabbestia.it