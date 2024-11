Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Sabato 9 Novembre 2024

L'attività prevede una sessione formativa dedicata agli adulti (di circa 2h) svolta in parallelo all'attività dedicata ai più piccoli (condotta mediante giochi, attività manuali e attività didattiche, volte alla conoscenza della specie). Successivamente si svolgerà una breve passeggiata durante la quale si effettueranno i lanci di WH. Si specifica come gli itinerari escursionistici proposti abbiano una connotazione più da passeggiata che da vera e propria escursione, proprio per poter dare l'opportunità anche alle famiglie con bimbi (età scuola primaria o ultimo anno di materna) di poter accedere all'attività senza troppi disagi. GUIDA: RICCARDO RAGGI mail: info@romagnatrekking.it cell: 3470950740 Prenotazioni evento: https://bit.ly/3rIerzA