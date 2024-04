Sabato 6 Aprile 2024 dalle 09:00 alle 15:00

Un'escursione ad anello per accostare gli aspetti naturalistici ed altamente paesaggistici di quest'area alle testimonianze di vita e cultura montana ormai al tramonto, per mantenere viva la conoscenza di un mondo rurale che non deve essere dimenticato.

Si potranno osservare le due tipiche strutture insediative, il corte maggengale e l'alpeggio. Nel maggengo (curt) avveniva la stabulazione del bestiame in primavera ed autunno mentre l'alpeggio (alp) era frequentato in estate. A loro corollario: mulattiere, cappelle, stalle, essiccatoi e casere; pascoli, prati da fienagione, terrazzamenti e selve castanili. Al corte di Miunchio si praticava da sempre l'apicoltura ed è infatti in questo luogo che possiamo ancora rinvenire le vecchie arnie (bözz) sulle mensole di piccole e caratteristiche costruzioni realizzate appositamente per il loro alloggiamento. Alla fine dell'escursione si avrà l'opportunità di visitare un laboratorio di apicoltura biologica di un giovane produttore che si dedica a questa antica attività utilizzando tecniche moderne ma rispettose ed ecologicamente sostenibili.

Programma:

Ore 9.00 ritrovo a Cossogno, nella piazza principale, e partenza a piedi lungo l'antica mulattiera che conduce al Monte Todum

Ore 10.00 arrivo Rugno, visita al corte maggengale con particolare riferimento agli edifici testimoni dell'antico passato rurale e religioso (ca' della grà - essiccatoio delle castagne, Cappella Madonna del Buon Consiglio)

Ore 11.00 si riprende l'escursione sulla mulattiera, lungo la quale si incontreranno cappellette e massi incisi

Ore 12.00 arrivo all'alpeggio di Vrei, breve deviazione al Capullin Bèulezz (piccola cappelletta visibile anche da Trobaso)

Ore 12.30 pranzo al sacco sui prati altamente panoramici della Motta d'Aurelio

Ore 14.00 inizia la discesa dalla località Eco per il corte Miuglio attraverso la traccia nel castagneto indicata da segni rossi e piccoli ometti di sassi.

Ore 15.00 arrivo a Miuglio, visita al corte e caccia ai piccoli edifici legati all'allevamento delle api. Introduzione all'apicoltura nel passato: l'allevamento e le tecniche estrattive; i prodotti, miele e cera.

Ore 15.30 partenza per Cossogno

Lunghezza dell'escursione: 9 km

Dislivello: 740 m

Tempo di percorrenza a piedi andata e ritorno, escluse le soste: 4 ore

Difficoltà: media

Punti d'interesse: Area Natura della Bassa Val Grande, mulattiere e cappellette, edifici rurali caratteristici (tra cui le piccole costruzioni per la collocazione delle antiche arnie), massi coppellati e incisi, panorami sul Lago Maggiore, Cusio e Val Grande.

Ogni escursione con le Guide Ufficiali ha qualcosa di unico, chiedi alla guida cosa renderà speciale questa giornata!

Per partecipare è necessario prenotarsi su questa pagina con l'apposito modulo cliccando "ISCRIVITI".

E' richiesto un contributo di 25,00 € a persona per gli adulti e di 12,50 € per i bambini e ragazzi fino a 12 anni da corrispondere direttamente alla guida. L'escursione sarà effettuata con un numero massimo di 15 persone.