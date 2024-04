Sabato 6 Aprile 2024

Sarà per l'essere silenzioso e quasi invisibile, per un verso acuto o per una faccia davvero singolare, il barbagianni è il rapace notturno più misterioso e meno conosciuto. Aderendo al progetto Nazionale di Conservazione del Barbagianni costruiremo e posizioneremo nidi, con la speranza che una nuova coppia li vada ad abitare, per raccontarci qualche nuova storia.

Con Eleonora Scabini, Ente Nazionale UNIN, progetto MCBI.

Dalle ore 21.00 concluderemo con un'ultima attività:

Nell'orbita di Sonoria, ascolto notturno di rapaci e pipistrelli.

INFO TECNICHE

Durata: 3,5 h

A chi è rivolto: dai 10 anni in su

Adatto a: tutti e a chi vuole conoscere meglio il barbagianni e imparare a costruire un nido e posizionarlo nel luogo giusto

Numero max di partecipanti: max 15/20 persone

Cani: sì, tenuti al guinzaglio

COSTO Gratuito

