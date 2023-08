Parco Naturale Regionale di Tepilora

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 AGOSTO

(Bitti, 02 Ago 23) Bitti, 2 agosto 2023 – Un Master dedicato alla "Gestione delle risorse idriche nelle Riserve della Biosfera del Mediterraneo e oltre" sta per partire da settembre ad Asterousia sull'isola di Creta, in Grecia, attraverso un progetto dell'Asterousia Hybrid University 2023 con il patrocinio del programma Man and the Biosphere (MAB) UNESCO. Il corso, con 10 posti destinati ai partecipanti locali e 20 agli stranieri, ha come target studenti post-laurea, educatori, giovani scienziati e manager, che studiano o lavorano nelle Riserve di Biosfera esistenti o potenziali del progetto MAB UNESCO, in altre aree designate come Siti del Patrimonio Mondiale (WHS), Aree Protette (AP), Natura 2000, Parchi Nazionali, ecc.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posti disponibili, sarà data priorità ai partecipanti dell'Europa sudorientale e a quelli provenienti dai paesi del Mediterraneo, tenendo comunque conto di curriculum vitae, lettera motivazionale, pertinenza del profilo e connessione con una Riserva della Biosfera esistente o potenziale. Il tema del corso di quest'anno è appunto la gestione dell'acqua come catalizzatore per lo sviluppo sostenibile e per il raggiungimento di tutti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030.

Il corso. Le attività si dividono in due fasi: A e B. La prima prevede i lavori in presenza, condotti in lingua inglese, che si terranno dal 18 al 24 settembre 2023 nella Riserva della Biosfera di Asterousia a Creta. La seconda, con formazione online aperta fino a 100 partecipanti, si terrà tra dicembre 2023 e febbraio 2024. I tirocinanti che completano con successo il corso dell'Università Ibrida riceveranno un certificato di partecipazione rilasciato dalla Cattedra UNESCO per la gestione e l'educazione allo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo dell'Università Nazionale e Capodistriana di Atene.

Iscrizioni. La domanda di partecipazione, da inviare solo online, deve essere presentata entro il 10 agosto 2023. Tutte le informazioni utili su bando e modalità di iscrizione si possono reperire al seguente link: https://www.eventora.com/en/Events/summer-school-asterousia-2023

Costi. Se si esclude una piccola tassa da 100euro, tutti i costi saranno coperti dagli organizzatori della Summer University. Ai tirocinanti saranno quindi garantiti voli aerei e trasporti locali, vitto e alloggio, materiali per i lavori, guida e ingressi per escursioni e visite.

Tepilora, Rio Posada e Montalbo. L'unica Riserva della Biosfera MAB UNESCO riconosciuta in Sardegna, e una delle venti in tutta Italia, è quella di Tepilora, Rio Posada e Montalbo. Composta da 17 comuni tra alta Barbagia, Baronie, bassa Gallura e Monte Acuto, conta meno di 50mila abitanti in un territorio di oltre 165mila ettari. Fanno parte della Biosfera: Alà dei Sardi, Bitti, Buddusò, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Posada, San Teodoro, Siniscola e Torpè.