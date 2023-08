Parco Naturale Regionale di Tepilora

(Bitti, 09 Ago 23) Bitti, 9 agosto 2023 – Un bando da 2milioni e 18mila euro dedicato ai comuni della Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, Rio Posada e Montalbo è stato pubblicato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con l'obiettivo di promuovere interventi sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Il finanziamento generale, destinato a tutte le Riserve di Biosfera nazionali, ammonta a circa 55,4milioni di euro ed è inserito nel programma "Siti naturali Unesco per il clima 2023". Le risorse sono ripartite in base all'estensione delle aree Unesco interessate e dalla popolazione che vi risiede.

Proprio per discutere della candidatura in vista della scadenza della presentazione delle domande, fissata al prossimo 30 settembre, sono stati convocati oggi a Bitti il Comitato di Gestione della Biosfera e tutti i sindaci, o i loro delegati, dei 17 comuni che compongono la Riserva.

I progetti. Le proposte progettuali da elaborare potranno riferirsi alle seguenti tipologie di intervento: adattamento ai cambiamenti climatici; efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico; realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile; gestione forestale sostenibile; innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi.

Il coordinatore della Biosfera. In apertura dei lavori, il coordinatore della Biosfera e presidente del Parco di Tepilora, Giuseppe Ciccolini, ha espresso a nome di tutti i partecipanti un pensiero di solidarietà e vicinanza alle comunità, ai turisti ospitati in questi giorni e alle amministrazioni comunali di Posada e Siniscola colpite dall'incendio di domenica 6 agosto. "Si tratta di una tragedia sociale, civica, ambientale ed economica che investe tutti noi. Una ferita che pesa sull'intera Riserva della nostra Biosfera e che ci insegna quanto ancora dobbiamo fare, insieme a tutte le istituzioni nazionali e regionali, in termini di educazione ambientale, anche nel contrasto di una sola mente criminale, e nella cura del territorio".

Ciccolini ha poi affrontato il tema del giorno ricordando ai presenti: "Si tratta di un importante risultato quello che permetterà alla nostra Biosfera, unica in Sardegna, di poter partecipare a questo bando ministeriale. Raggiungiamo questo traguardo dopo un impegno costante, proseguito con maggior convinzione dopo il riconoscimento Unesco del 2017. Affrontiamo questa sfida – ha aggiunto – insieme alle realtà di tutela ambientale e culturale più importanti d'Italia e questo ci inorgoglisce. Ora serve un gran lavoro da parte di tutti i Comuni per concretizzare il risultato raggiunto".

Il referente della Biosfera. "Il finanziamento stanziato dal ministero, dopo quello già concesso dall'assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente – ha spiegato il referente della Riserva di Biosfera, Francesco Murgia – deve essere considerato come il riconoscimento di un intenso lavoro svolto da chi è chiamato a gestire la Riserva MaB UNESCO e, soprattutto, dagli uffici del Parco di Tepilora. Spero che i progetti, da concordare con tutti i 17 comuni dell'area MaB, consentano di dare un'impronta caratteristica all'intera Riserva, con interventi coordinati di efficientamento energetico, di mobilità sostenibile e con nuove infrastrutture dedicate alla lotta agli incendi".